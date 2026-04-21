Валерия Гай Германика вышла в свет с шестилетним сыном, лицо которого скрывает

Режиссер посетила премьеру своего фильма «Машенька»

Валерия Гай Германика посетила премьеру своего фильма «Машенька». Презентация состоялась в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Валерия Гай Германика с сыномИсточник: Соцсети

На мероприятии режиссер появилась с шестилетним сыном Августом и их собакой. Для светского выхода 42-летняя Гай Германика выбрала серые бриджи, черную футболку, темно-серое укороченное пальто с меховым воротником и сапоги болотного оттенка.

Звезда сделала укладку с боковым пробором и вечерний макияж. Свой образ она завершила подвеской с массивным крестом и черной сумкой.

Август на премьере появился в голубом спортивном костюме и черной балаклаве, полностью скрывающей его лицо. 

Валерия Гай Германика родила сына от бизнесмена Дениса Молчанова, за которого она вышла замуж в 2019 году. В 2025-м стало известно, что режиссер рассталась с супругом.

Валерия Гай Германика с дочерью Октавией

У нее также есть 18-летняя дочь Октавия. С ней Гай Германика появилась на открытии ММКФ. Для выхода они выбрали готические образы. Октавия в 2025-м вышла замуж и впервые стала мамой.

Кроме того, режиссер воспитывает дочь Северину, которой 22 апреля исполнится десять лет. Девочка родилась в ее браке с танцором Вадимом Любушкиным. 