Кира Найтли, по слухам, разводится с мужем Джеймсом Райтоном после 12 лет брака. Недавно папарацци засняли музыканта на велопрогулке по Лондону без обручального кольца. Снимки опубликовал сайт PageSix.
Слухи о проблемах в семье возникли еще в феврале 2026 года. Тогда 41-летняя актриса убрала фамилию мужа из официальных документов и стала подписывать их только девичьей фамилией.
При этом пару недавно видели вместе на отдыхе в Венеции. Кира Найтли и Джеймс Райтон проводили отпуск с детьми.
Напомним, супруги познакомились в 2011 году. Спустя два года они поженились. У пары две дочери — 10-летняя Эди и 6-летняя Делайла.
«Джеймс любит домашние дела, и ему удается успешно с ними справляться. Он вообще лучше меня во всем. Мы познакомились на вечеринке нашего друга. Оба были пьяны — может быть, поэтому и понравились друг другу, ведь он по натуре душа компании, всегда привлекает внимание, а я скорее буду тихо сидеть в углу», — говорила актриса о браке в 2016 году.
Она также рассказывала, что вместе с мужем увлекается историей и литературой. После прочтения книг они устраивают викторины на знание разных эпох.
В 2024 году в интервью The Times Найтли шутила, что счастлива с Райтоном, несмотря на то что иногда они выводят друг друга из себя.
«Мы действительно раздражаем друг друга. Но, черт возьми, мы часто смеемся», — признавалась она.