Марго Робби впервые за долгое время появилась на публике с полуторагодовалым сыном. Актриса появилась в Лос-Анджелесе вместе с мужем Томом Акерли и их ребенком на руках. Кадры семейной прогулки обнародовал сайт Daily Mail.
Папарацци запечатлели момент, когда Робби выходила из автомобиля 19 апреля. Актриса несла малыша, а супруг находился рядом. Мальчик был в полосатом комбинезоне коричнево-голубого цвета.
Сама знаменитость выбрала свободный образ: полосатая рубашка, широкие черные брюки и классические лоферы. Волосы Робби были распущены, на лице не было макияжа, а глаза скрывали солнцезащитные очки.
