В проекте были задействованы профессионалы из России, Германии, Австрии, Дании, Великобритании, США, Чехии и Франции. Среди исполнителей ролей нацистских преступников — актеры из Германии и Скандинавии, что придало дополнительную достоверность сценам в зале суда. Например, Германа Геринга сыграл датский актер Карстен Нергор, а Кейтеля — Людвиг Хольбург.

Изначально проект анонсировали еще в конце 2018 года, а старт съемок планировался на весну 2020 года в Чехии. Но из-за пандемии коронавируса процесс отложили. Для исполнителя главной роли Сергея Кемпо это стало особенным испытанием: он прилетел в Прагу за день до начала съемок, но из-за локдауна работа встала. Когда проект возобновился, актер назвал себя безумно счастливым.

Для актера, известного по ролям второго плана, образ переводчика Игоря Волгина стал дебютом в качестве главного героя полнометражного фильма. Кемпо признавался, что прошел через долгий кастинг, ожидание и даже отчаяние, прежде чем утверждение состоялось.

Во время съемок сцены, где герои должны были играть любовь, Сергей Кемпо признался, что был зажат и скован. Между дублями Любовь Аксенова подошла к нему, как ребенок, взяла за мизинец, они обнялись — и все оковы спали. Этот маленький человеческий жест, по словам актера, сделал сцену живой и настоящей.

В 2019 году сценарий серьезно изменили, привлекли иностранных актеров и потребовались зарубежные съемки. Это привело к удорожанию проекта, и председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил выделение дополнительных средств из государственного резервного фонда.

В разное время в качестве кандидатов на режиссерское кресло рассматривались Константин Хабенский, Никита Михалков и даже оскароносный Оливер Стоун. Но в итоге выбор пал на Николая Лебедева, автора «Легенды №17» и «Экипажа».