Фильм режиссера Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда №17») рассказывает историю капитана Игоря Волгина (Сергей Кемпо), который прибывает в Нюрнберг в качестве переводчика советской делегации на Международный военный трибунал. На фоне суда над нацистскими преступниками разворачивается драматическая линия его знакомства с русской девушкой Леной (Любовь Аксенова), угнанной на работы в Германию. В картине также снялись Евгений Миронов, Сергей Безруков, а также звезды европейского кино Вольфганг Черни, Лаура Бах, Карстен Нергор и другие актеры. В статье рассказываем, где снимали фильм «Нюрнберг» 2023 года.
Города, места и локации, где снимали «Нюрнберг»
География съемок фильма охватила три страны, а создатели не случайно назвали проект «кинопроизводством с привлечением половины мира». Режиссер Николай Лебедев признавался, что задачей было не просто воссоздать историческую атмосферу 1945 года, но и найти локации, которые сами по себе обладают кинематографической выразительностью. В итоге съемочный маршрут пролег через Прагу, Москву и Калининград — причем последний город стал настоящей находкой, заменив собой немецкий Нюрнберг лучше, чем оригинал.
Калининград: здание Биржи как главный архитектурный двойник
Самой неожиданной и эффектной локацией стал Калининград, где съемочная группа работала в сентябре 2021 года в течение нескольких дней. Здание Калининградского музея изобразительных искусств, исторически известное как Кенигсбергская биржа, в фильме исполнило роль Дворца правосудия в Нюрнберге. Режиссер Николай Лебедев отметил, что калининградская архитектура с ее сохранившейся довоенной аутентичностью оказалась даже ближе к нужной интонации, чем оригинальное здание в Германии.
На площадке у биржи развернулось массовое действо: люди в плащах и шляпах, автомобили 1940-х годов, солдаты союзных держав и любопытные зеваки, свесившиеся с близлежащего моста. Калининград на несколько дней буквально перенесся в 1945 год, став центром международного трибунала.
Калининградская область: школа для массовки и актерский лифт
Масштаб проекта в регионе оказался беспрецедентным. Для сцен с участием сотен статистов потребовалось более 650 актеров массовых сцен — такой спрос стал рекордным для Калининградской области за многие годы. Это послужило толчком к созданию открытой региональной актерской базы, куда может попасть любой желающий. Более того, съемки «Нюрнберга» стали настоящей площадкой для практики молодых кинематографистов: осветители, вторые режиссеры и другие специалисты получали опыт на проекте, а регион — систему кинорибейтов, стимулирующую развитие местной киноиндустрии.
Прага: старт съемок и европейский антураж
Основной съемочный период начался в апреле 2021 года в Праге. Чешская столица с ее хорошо сохранившейся довоенной европейской архитектурой традиционно служит дублером многих европейских городов в историческом кино. Прага предоставила те самые улочки и площади, по которым ходят герои фильма — переводчики, журналисты, адвокаты и свидетели, съезжающиеся на процесс века. Здесь снимались сцены, требующие аутентичной европейской атмосферы конца 1940-х.
Москва, «Мосфильм»: зал суда в натуральную величину
На легендарной студии «Мосфильм» для фильма выстроили декорацию, достойную отдельного упоминания. Зал судебных заседаний нюрнбергского Дворца правосудия — знаменитый «Зал 600» — был воссоздан в натуральную величину на площади 330 кв. м. Каждая деталь, от расположения скамей подсудимых до трибун переводчиков, была воспроизведена с исторической точностью. После завершения съемок этот уникальный декорационный комплекс передали московскому парку «Патриот» в качестве музейного экспоната для историко-просветительской работы с посетителями.
Интересные факты о фильме «Нюрнберг»
За время работы над картиной накопилось множество деталей, которые остались за кадром, но ярко характеризуют масштаб и необычность этого кинопроекта.
В проекте были задействованы профессионалы из России, Германии, Австрии, Дании, Великобритании, США, Чехии и Франции. Среди исполнителей ролей нацистских преступников — актеры из Германии и Скандинавии, что придало дополнительную достоверность сценам в зале суда. Например, Германа Геринга сыграл датский актер Карстен Нергор, а Кейтеля — Людвиг Хольбург.
Изначально проект анонсировали еще в конце 2018 года, а старт съемок планировался на весну 2020 года в Чехии. Но из-за пандемии коронавируса процесс отложили. Для исполнителя главной роли Сергея Кемпо это стало особенным испытанием: он прилетел в Прагу за день до начала съемок, но из-за локдауна работа встала. Когда проект возобновился, актер назвал себя безумно счастливым.
Для актера, известного по ролям второго плана, образ переводчика Игоря Волгина стал дебютом в качестве главного героя полнометражного фильма. Кемпо признавался, что прошел через долгий кастинг, ожидание и даже отчаяние, прежде чем утверждение состоялось.
Во время съемок сцены, где герои должны были играть любовь, Сергей Кемпо признался, что был зажат и скован. Между дублями Любовь Аксенова подошла к нему, как ребенок, взяла за мизинец, они обнялись — и все оковы спали. Этот маленький человеческий жест, по словам актера, сделал сцену живой и настоящей.
В 2019 году сценарий серьезно изменили, привлекли иностранных актеров и потребовались зарубежные съемки. Это привело к удорожанию проекта, и председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил выделение дополнительных средств из государственного резервного фонда.
В разное время в качестве кандидатов на режиссерское кресло рассматривались Константин Хабенский, Никита Михалков и даже оскароносный Оливер Стоун. Но в итоге выбор пал на Николая Лебедева, автора «Легенды №17» и «Экипажа».
Изначально выход картины планировался на 2021 год, затем — на 24 ноября 2022 года, потом на 23 февраля 2023 года. В итоге фильм вышел в широкий прокат 2 марта 2023 года, а его телепремьера состоялась 9 мая 2023 года одновременно на четырех каналах: НТВ, ТВ-3, «Пятница» и ТНТ.