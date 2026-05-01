Главная особенность работы над картиной — десятидневные сборы молодых исполнителей ролей защитников крепости, которые прошли еще до начала основного съемочного процесса. Актеры жили в лесу в полевых условиях, спали в форме, стояли в ночных караулах по два часа, а подъем у них был в шесть утра. Питание соответствовало военному времени: черные и белые сухари, минимум горячей пищи. Они осваивали винтовку Мосина, пистолет ТТ, наган, ППШ и ППД — все оружие того времени. Цель была не просто научиться обращаться с ним, а запустить эмоциональную память, чтобы на площадке страх и усталость были не сыгранными, а настоящими.