Фильм рассказывает историю лейтенанта Николая Плужникова, который прибывает в Брест накануне рокового 22 июня 1941 года. Не успев приписаться к гарнизону, он оказывается в эпицентре внезапной атаки и становится одним из тех, кого нет в списках, — последним защитником крепости, сражавшимся до конца. Эту историю мужества, любви и превращения юноши в настоящего солдата, режиссер Сергей Коротаев и продюсер Владимир Машков решили через максимальный реализм: без компьютерных подсказок, с реальными взрывами и актерами, которые стали своими героями еще до первого дубля. В статье рассказываем, как снимали картину «В списках не значился» и через что пришлось пройти актерам.
Особенности съемочного процесса
Создатели картины отказались от привычного для современного кино подхода, когда большую часть работы отдают на откуп компьютерной графике и каскадерам. Вместо этого фильм «В списках не значился» стал экспериментом по полному погружению — и для актеров, и для съемочной группы. Подготовка напоминала работу спецназа: месяцы репетиций, жизнь в полевых условиях и съемки в местах, где история дышит из каждой трещины в стене.
«Курс молодого бойца» по уставу 1938 года
Главная особенность работы над картиной — десятидневные сборы молодых исполнителей ролей защитников крепости, которые прошли еще до начала основного съемочного процесса. Актеры жили в лесу в полевых условиях, спали в форме, стояли в ночных караулах по два часа, а подъем у них был в шесть утра. Питание соответствовало военному времени: черные и белые сухари, минимум горячей пищи. Они осваивали винтовку Мосина, пистолет ТТ, наган, ППШ и ППД — все оружие того времени. Цель была не просто научиться обращаться с ним, а запустить эмоциональную память, чтобы на площадке страх и усталость были не сыгранными, а настоящими.
Живые трюки и отказ от дублеров
Создатели фильма принципиально не использовали компьютерную графику в батальных сценах. Все взрывы, перестрелки и рукопашные бои были настоящими. Актеры сами выполняли трюки — за ними не стояли дублеры. Месяц репетиций боевых сцен позволил добиться того уровня достоверности, когда зритель не видит «киношных» движений. Как отмечал режиссер, артисты Школы-студии Табакова показали высочайший уровень подготовки, а Владимир Машков назвал их актерским спецназом.
Семь камер в подвалах с недостатком кислорода
Операторская группа под руководством Игоря Гринякина работала на пределе возможностей. На площадке было задействовано семь камер одновременно — это позволяло фиксировать действие с максимальной плотностью и не заставлять актеров повторять сложные сцены по многу раз. При этом условия съемок были экстремальными: в казематах и подвалах, где разворачивается значительная часть действия, практически отсутствовал кислород. Исполнитель главной роли Владислав Миллер проводил 18-часовые съемочные дни с факелом в руках, задыхаясь от копоти и дыма. Операторы находились в тех же условиях — ползали по подвалам, терпели оглушающий грохот взрывов и дышали тем же тяжелым воздухом.
Костюмы как отражение трансформации героя
Художники по костюмам Алексей Камышов и Елена Станкеева подошли к работе с необычной детализацией. Большинство костюмов создавались с нуля, но их искусственно состаривали, доводили до состояния ношеных вещей. Исключение сделали только для главного героя: лейтенант Плужников появляется в кадре в форме с иголочки — он только что выпустился из училища. По ходу фильма зритель увидит несколько костюмов одного персонажа, каждый из которых отражает этапы его моральной трансформации: от юного выпускника до обессиленного, но несломленного воина.
Декорации в натуральную величину и исторические локации
Съемки проходили на трех основных площадках. В Минске работа началась 13 августа. Затем группа перебазировалась в Брест, где процесс занял весь август и сентябрь. Здесь снимали в капонире Гаврилова, на территории всей Брестской крепости, а также на железнодорожном вокзале — сцену с 400 статистами снимали ночью, хотя по сюжету был день. Третья локация — кинопарк «Москино», где специально для фильма построили декорации цитадели Бреста в натуральную величину. Там съемки продолжались до ноября.
Когда проходили съемки фильма «В списках не значился»
Старт производства картины был дан 13 августа 2025 года. Уже через два дня после начала работы в Минске съемочная группа переехала в Брест, где провела полтора месяца — весь август и сентябрь. Заключительный этап проходил в московском кинопарке «Москино», где строительство масштабных декораций заняло дополнительное время. Там работа продолжалась до ноября. Таким образом, основной съемочный период уложился в три с половиной месяца интенсивной работы, не считая месяцы предварительной подготовки актеров на сборах.
Бюджет съемок фильма «В списках не значился»
Точная сумма бюджета не раскрывалась, но масштаб проекта позволяет делать обоснованные предположения. В съемочную группу входило более 150 человек, а в отдельных массовых сценах было задействовано от 400 до 600 статистов одновременно. Строительство декораций Брестской крепости в натуральную величину на территории «Москино» — затратное предприятие, как и аренда исторических локаций в мемориальном комплексе. Фильм создавался при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы, а в число генеральных продюсеров вошли такие фигуры, как Владимир Машков, Александр Жаров, Тимур Вайнштейн, Тина Канделаки. Производством занимались структуры «Газпром-Медиа Холдинга», телеканал НТВ и несколько кинокомпаний, что говорит о бюджете, сопоставимом с крупными патриотическими блокбастерами последних лет.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Создатели фильма столкнулись с комплексом проблем, которые редко встречаются на современных съемочных площадках. Отказ от зеленых экранов и компьютерной графики потребовал от всех участников процесса нечеловеческой выносливости.
Главная проблема, с которой столкнулся Владислав Миллер и его коллеги по сцене — постоянная нехватка кислорода в подвальных помещениях крепости. 18-часовые съемочные дни с факелами и дымовыми шашками приводили к тому, что актеры чернели от копоти и с трудом дышали. При этом требовалось не просто выживать, а играть — передавать эмоциональное состояние людей, находящихся на грани смерти.
Как признавался продюсер Тимур Вайнштейн, значительная часть повести Васильева происходит под землей, и превратить это в зрелищное кино без потери драматургии было огромной творческой задачей. Сценаристу Олегу Антонову и режиссеру Сергею Коротаеву пришлось искать способы вывести историю на поверхность, добавив экшена, но не растеряв психологизм.
На железнодорожном вокзале Бреста работа шла в ночную смену, при этом по сценарию требовался день. Координировать перемещения 400 человек в неестественное для них время суток, выстраивать мизансцены и добиваться нужного освещения — вызов даже для опытной команды.
Съемки непосредственно на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» давали уникальную атмосферу, но одновременно создавали колоссальное моральное напряжение. Как отмечали участники группы, стены помнят настоящий огонь и боль, и находиться там, зная цену каждой трещины, было тяжело эмоционально.
Кто сыграл в фильме «В списках не значился»
Создатели фильма сделали ставку на сочетание молодых, практически неизвестных широкой публике артистов и признанных мастеров. Центральную роль лейтенанта Николая Плужникова исполнил Владислав Миллер. Эту роль сам актер назвал самой сложной в своей карьере и одновременно ролью мечты, подчеркнув, что задача не в том, чтобы получить роль, а в том, чтобы справиться с ней.
Возлюбленную главного героя Мирру сыграла Алена Морилова — для нее это тоже стал серьезный вызов, включавший первый в жизни опыт жизни в лесу без связи и телефона.
В фильме также заняты другие артисты: Павел Чернышев, Яна Сексте, Наталья Качалова, Виталий Егоров, Евгений Миллер, Егор Манаков, Никита Уфимцев, Павел Шевандо, Александр Кузьмин.
Отдельного внимания заслуживает участие Владимира Машкова, который выступил не только генеральным продюсером, но и исполнителем одной из ключевых ролей. Брестская актриса Янина Малинчик, известная по театральным работам, также получила роль в проекте и отметила, что для нее важно продвигать артистов Бреста, которых она считает потрясающими. В кастинге участвовали как московские, так и белорусские артисты, что сделало проект по-настоящему объединяющим для двух стран.
Интересные факты о фильме «В списках не значился»
За кадром военной драмы осталось множество деталей, которые делают историю создания картины не менее захватывающей, чем сам фильм.
Средний возраст защитников крепости — 21 год. Режиссер Сергей Коротаев, работая в Бресте, обратил внимание на мемориальные таблички: 17, 18, 21, 24 года — именно столько было тем, кто встретил войну. Этот факт определил кастинговую политику: роль Плужникова должен был играть молодой актер, ровесник реальных героев.
Полная экранизация повести потребовала бы трех фильмов. Осада Брестской крепости длилась почти год, и создатели сознательно сосредоточились на ключевой линии — формировании характера героя через любовь и потери, отказавшись от попытки охватить все события.
Почему повесть почти не экранизировали. До этого была лишь одна попытка перенести «В списках не значился» на экран, но тот фильм остался практически неизвестным зрителям. При этом в театрах постановки по этой книге всегда шли с огромным успехом. Продюсер Тимур Вайнштейн назвал эту повесть самой пронзительной у Бориса Васильева.
Актер сознательно отказался от просмотра предыдущей экранизации. Владислав Миллер не стал смотреть фильм «Я — русский солдат», чтобы избежать соблазна что-то позаимствовать или подсознательно скопировать чужую работу. Вместо этого он вдохновлялся классикой: «Обыкновенным фашизмом», «Живыми и мертвыми», «Они сражались за Родину», «Иди и смотри» и советской версией «А зори здесь тихие».
У Плужникова — несколько костюмов как отражение пути героя. Детальная работа художников по костюмам позволила проследить трансформацию персонажа через его внешний вид: от безупречной формы выпускника училища до превращенной в лохмотья одежды человека, прошедшего через ад.
Стены крепости — главный художник. Оператор Игорь Гринякин назвал большой победой возможность снимать в реальной Брестской крепости. По его словам, стены, помнящие огонь, боль и подвиг, подсказывают правильные ракурсы, и свет ложится именно так, как нужно, без дополнительных ухищрений.