Павел Прилучный с длинными волосами на съемках спортивной комедии в Сочи: фото

В фильме «Честная игра» Павел Прилучный снимается с Никой Здорик и Яном Цапником
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Павел Прилучный на съемках фильма «Честная игра»
Делимся новыми фото со съемок спортивной комедии «Честная игра», где Павел Прилучный появляется в необычном образе и играет роль влиятельного отца амбициозной теннисистки. В фильме также снимаются звезда «Ландышей» Ника Здорик и Ян Цапник.

Сюжет разворачивается вокруг двух подруг. Надя (Мария Гришина) — юная теннисная звезда с ярким талантом. Ангелина, которую все зовут Гелик (Здорик), — дерзкая бунтарка, пытающаяся сбежать от долгов и своего прошлого. Судьба сводит их в мире профессионального тенниса, где игра давно перестала быть просто игрой. За пределами корта их ждут любовный треугольник, финансовый шантаж, взрослые интриги и жесткое соперничество.

Мария Гришина и Ника Здорик на съемках фильма «Честная игра»
Павел Прилучный с длинными волосами и фирменным прищуром играет роль отца местной спортсменки по фамилии Покровский. Властный делец бесцеремонно вмешивается в дела клуба и продвигает дочь, используя свою власть. Ему противостоит персонаж Яна Цапника — тренер старой закалки, который помогает более талантливым теннисисткам.

Павел Прилучный на съемках фильма «Честная игра»
«Мой герой — персонаж весьма неоднозначный, не положительный и не отрицательный, и тем интереснее рассказать его историю», — отметил Прилучный.

Павел Прилучный на съемках фильма «Честная игра»
В апреле 2026 года создатели приступили к работе над новым съемочным блоком в Сочи. По словам режиссера Игоря Днепрова, «когда актеры и вся съемочная группа работают на кортах, где проходили Олимпийские игры, где сражались лучшие теннисисты мира, это не может не оставить свой отпечаток в кадре».

Ника Здорик и Ян Цапник на съемках фильма «Честная игра»
Производством картины занимаются компании Goldfield Entertainment, Gopkins Film Production и РШДИ. Дистрибьютор — «Арна Медиа».

Дата выхода «Честной игры» в прокат пока неизвестна.