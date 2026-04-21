Актриса Олеся Судзиловская раскрыла простые, но действенные правила, которые помогают ей сохранять красоту. В интервью для Lady Mail звезда, которой исполнился 51 год, перечислила свои ежедневные ритуалы красоты.
«Обязательная зарядка по утрам. Минеральная вода на голодный желудок. Стараться ложиться спать до 11 часов вечера», — рассказала Судзиловская.
По словам актрисы, эти принципы не требуют сложных усилий, но их регулярное соблюдение дает отличный результат.
Помимо режима, Судзиловская отметила свою самостоятельность в создании сценических образов. Большинство нарядов для публичных мероприятий она выбирает сама, прибегая к помощи профессиональных стилистов лишь в исключительных случаях.
