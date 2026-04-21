Телеведущая Лариса Гузеева публично выступила в защиту актера Кирилла Плетнева, столкнувшегося с жесткими комментариями в сети из-за изменений во внешности.
Причиной набора веса, по словам самого артиста, стало лечение гормональными препаратами. За последние два года Плетнев поправился примерно на 40 килограммов. Он объяснил, что такая трансформация связана с приемом лекарств.
Однако многие пользователи соцсетей не стали вдаваться в детали и обрушились на актера с осуждением. В этой ситуации поддержку коллеге оказала звезда программы «Давай поженимся».
Под одним из постов Плетнева Гузеева оставила теплый комментарий, назвав его красивым и одаренным человеком.
«Злобные завистливые зверюшки. А ты неприлично талантливый и красивый человек», — написала знаменитость.