Лариса Гузеева поддержала Кирилла Плетнева, которого критикуют из-за лишнего веса

Актриса назвала Плетнева «неприлично талантливым и красивым человеком»
Лариса Гузеева
Лариса ГузееваИсточник: Legion-Media.ru

Телеведущая Лариса Гузеева публично выступила в защиту актера Кирилла Плетнева, столкнувшегося с жесткими комментариями в сети из-за изменений во внешности.

Причиной набора веса, по словам самого артиста, стало лечение гормональными препаратами. За последние два года Плетнев поправился примерно на 40 килограммов. Он объяснил, что такая трансформация связана с приемом лекарств.

Однако многие пользователи соцсетей не стали вдаваться в детали и обрушились на актера с осуждением. В этой ситуации поддержку коллеге оказала звезда программы «Давай поженимся».

Под одним из постов Плетнева Гузеева оставила теплый комментарий, назвав его красивым и одаренным человеком.

«Злобные завистливые зверюшки. А ты неприлично талантливый и красивый человек», — написала знаменитость.