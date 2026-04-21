19-летняя актриса высказалась о воспитании детей: «Нужно давать совершить ошибки»

Родители не должны пытаться реализовать свои мечты через своих детей, эта позиция является ошибочной. Об этом «Пятому каналу» на премьере драмы «Чужой звонок» в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) рассказала актриса Аля Майер.
Она подчеркнула, что подобные навязанные цели и комплексы взрослых будут мешать подрастающему поколению найти себя.
«Когда родители пытаются диктовать свои, возможно, комплексы или амбиции детям — это всегда плохо заканчивается. Нужно давать каждому человеку возможность совершить свои ошибки и пройти свой путь», — подчеркнула Майер.