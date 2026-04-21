Энн Хэтэуэй рассказала, каково ей быть мамой мальчиков

Энн Хэтэуэй — воспитывающая вместе с мужем Адамом Шульманом двух сыновей, 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека, — рассказала в новом интервью о том, что ей больше всего нравится в материнстве и как сыновья изменили ее привычный быт.
«Я сама — пацанка! Мне очень нравится, что роль мамы мальчиков оказала столь заметное влияние на мой стиль в одежде», — призналась Энн.
Знаменитость со смехом заявила, что ей всегда нужно быть готовой в любой момент переключиться с серьезной деловой встречи на спортивную площадку.
«Ты должна быть способна сыграть в баскетбол с ребятами в любой момент и в любом наряде. Поэтому я говорю себе: “Собираясь утром, одевайся с умом, потому что — сто процентов! — еще до окончания завтрака в тебя, скорее всего, что-нибудь прилетит”», — поделилась актриса.
