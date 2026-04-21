Джим Парсонс заявил, что не вернется к роли Шелдона в «Теории большого взрыва»

В пятницу, выступая в эфире шоу The View в поддержку бродвейского мюзикла «Титаник», актер Джим Парсонс поразмышлял о своем участии в «Теории большого взрыва» и о том, рассматривает ли он возможность вернуться к роли Шелдона.
«Не думаю, что взялся бы за перезапуск, — заявил 53-летний Парсонс. — Не могу сказать, что скучаю по этому персонажу… Отчасти это объясняется тем, что — особенно после 12 лет работы в сериале, где сценарии пишутся специально под конкретного актера, — в этом образе очень много меня самого. Не в том, что касается гениальности, разумеется, но все же — в нем действительно заложено многое от меня».
Для артиста, удостоенного за роль в «Теории большого взрыва» четырех премий «Эмми», Шелдон остается одной из определяющих составляющих его творческого наследия. Актер абсолютно спокойно признает, что именно она сделала его известным.