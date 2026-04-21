Журнал People объявил имя обладательницы титула «Самая красивая знаменитость мира» в 2026 году. Ею стала актриса Энн Хэтэуэй, чья карьера сегодня переживает свою прайм-эру.
В специальном выпуске издание не только представило ее новый образ, но и опубликовало большое интервью со звездой.
Путь Хэтэуэй к голливудскому олимпу начался с роли в культовой ленте 2001 года «Как стать принцессой». С тех пор она прочно укрепила свои позиции как одна из самых востребованных актрис индустрии.
Насыщенность ее графика подтверждает и текущий год: в прокат выйдут сразу пять проектов с ее участием. Среди них — долгожданное продолжение «Дьявол носит Prada 2», премьера которого намечена на 1 мая.
«Это было волшебно и радостно. Иногда жалеешь, что нельзя вернуться в прошлое с нынешним опытом. А здесь я смогла шагнуть в тот же мир, но уже с новой перспективой», — поделилась актриса.
В беседе с журналом Энн также рассказала о переосмыслении своего подхода к работе.
«Когда я только начинала, то считала, что строгость и требовательность к себе сделают меня успешной. Но позже, когда мне исполнилось 40 лет, я поняла, что секрет в том, чтобы получать удовольствие», — поделилась актриса.