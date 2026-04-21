«Ленфильм» планирует снять кино о событиях в приграничье Курской области

Регион готов всецело помочь в съемке фильма
Ленфильм
Источник: Legion-Media.ru

КУРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Кинокомпания «Ленфильм» планирует снять документальное кино об освобождении приграничья Курской области. Регион готов всецело помочь в съемке фильма, сообщил губернатор Александр Хинштейн по итогам встречи с гендиректором компании Надеждой Андрющенко.

«В перспективе “Ленфильм” планирует снять документальное кино о событиях в приграничье Курской области. Заверил, что правительство со своей стороны готово всецело помогать: мы должны сохранить доподлинную хронологию событий тех дней, память о героях, отдавших жизнь и выгнавших врага с нашей земли, мирных жителях», — написал он в своем канале в Мах.

Хинштейн рассказал, что накануне в Курской области для спецназа «Ахмат» «Ленфильм» показал отрывки боевых киносборников 1941 года.

«Обсудили другие совместные проекты: у кинокомпании сформировано 18 учебных программ для тех, кто хочет связать свою жизнь со сферой кино. Новый проект — обучение детей. “Ленфильм” предложил интегрировать это в Курской области, в том числе, например, организовывать детские киносмены в лагерях», — добавил глава региона.