Появился первый постер и тизер предстоящего новогоднего фильма телеканала ТНТ. В основу проекта под названием «Очень сказочные дела» лягут любимые русские сказки и нашумевший фэнтези-сериал «Очень странные дела».
Анонсированная ранее комедийная сказка «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте» выпущена не будет. Филипп Киркоров, который должен был исполнять роль Воланда, в новом проекте предстанет в образе Кощея. Также на экране появятся Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян.
Согласно сюжету «Очень сказочных дел», все жители Тридевятого царства без ума от трех знаменитых богатырей. Их сражения напоминают рок-фестивали: собирают полные залы поклонников, сувениры с символикой продаются повсюду, а каждый ребенок грезит стать похожим на своих героев. Один из таких фанатов — сорокалетний, слегка глуповатый и неловкий Елемеля, который также является президентом фан-клуба «Трех богатырей» (в клубе, кроме него, числятся еще трое детей).
На празднике во дворце Елемеля пытается подобраться поближе к кумирам, но случайно срывает их тайную операцию по поимке Кощея Бедросовича. В итоге Кощей скрывается, прихватив с собой царскую дочь. Все вокруг презирают Елемелю: народ, царь и даже его собственный фан-клуб.
Желая искупить вину, Елемеля вместе с болтливым гусляром по имени Алешка отправляется в опасное путешествие в Кощееву изнанку. На их пути встречаются Баба-яга, продающая свою избушку на курьих ножках, прекрасная русалка, Соловей-разбойник с табором инфоцыган и многие другие сказочные персонажи.
Создатели обещают звездный актерский состав, теплую атмосферу советских сказок и множество отсылок на современные тренды и популярный кинематограф.
«В этом году зрителей ждет яркая, грандиозная и по-настоящему сказочная премьера, наполненная отсылками к нашим русским сказкам, которые являются культурным кодом для каждого жителя нашей страны», — рассказала директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.
Картина станет продолжением линейки новогодних лент ТНТ, в которую входят «Самоирония судьбы», «Иван Васильевич меняет все», «Небриллиантовая рука» и «Невероятные приключения Шурика».
Премьера фильма в кинотеатрах состоится 3 декабря, позже лента выйдет на канале ТНТ.