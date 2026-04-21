МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Автобиографический бестселлер Элизабет Гилберт «Есть, молиться, любить» и научно-популярное произведение Роберта Грейсмита «Зодиак», по которым были сняты два популярных одноименных фильма, промаркируют в рамках закона о запрете пропаганды наркотиков, следует из отраслевого перечня, размещенного на сайте Российского книжного союза (РКС).
Всего на момент публикации новости в перечне находится свыше 1 тыс. произведений, подлежащих маркировке. Норма распространяется на произведения, изданные после 1 августа 1990 года.
В нем встречаются как книги российских, так и зарубежных авторов. Так, среди отечественных писателей в список вошли произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Натальи Нестеровой, Дины Рубиной и других авторов. Чаще всего среди зарубежных писателей, произведения которых будут маркировать, встречается Стивен Кинг, Карлос Кастанеда и Чак Паланик.
20 апреля список также пополнили биографические книги о жизни и творчестве поэта Владимира Высоцкого и писателя Михаила Булгакова. Кроме того, в перечне находятся: научно-популярное издание «Вся история Петербурга. От потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров» Льва Лурье и Марии Элькиной, «Энциклопедия специй от А до Я. 100 самых известных специй со всего мира» Ефима Кунделя, «Нюрнберг вне стенограмм» Константина Залесского и другие.
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в закон о наркотических средствах, согласно которым произведения литературы и искусства, опубликованные после 1 августа 1990 года и содержащие упоминания наркотиков как часть художественного замысла, должны сопровождаться предупреждением с изображением восклицательного знака и антинаркотической надписью. Перечень РКС носит публичный характер и используется издателями, книжными магазинами, библиотеками и другими участниками рынка для единообразного соблюдения закона. Книги включаются в него по заявлению правообладателей при подтверждении наличия соответствующего контента.