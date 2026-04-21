Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Шурале»: дата выхода, легенда в основе истории и другие подробности

Актриса Алина Насибуллина, известная по работам у Дарьи Жук и Байбулата Батуллина, совершила смелый шаг — сама села в режиссерское кресло и написала сценарий, вдохновленный татарской мифологией. Рассказываем, когда на российские экраны выйдет фильм «Шурале»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

В центре истории — девушка, которая возвращается в родную деревню, чтобы найти пропавшего брата, и сталкивается с древним духом леса. В проекте собрался звездный актерский состав: Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, рэпер Хаски, а также культовый режиссер и актер Роман Михайлов. Картина успела получить теплый прием на ММКФ в программе «Русские премьеры», где ее назвали фолк-core с мистикой. В статье рассказываем, когда выйдет фильм фильм «Шурале» и другие подробности о проекте.  

Когда выйдет фильм «Шурале»

Официальная дата выхода в российский кинопрокат — 7 мая 2026 года. Но премьера состоялась раньше: фильм был показан на 48-м Московском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы «Русские премьеры». Картину оценили не только зрители, но и профессиональное сообщество, отметив необычный синтез фольклора, психологической драмы и визуального эксперимента. 

Где и как проходили съемки фильма «Шурале» 

Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

Съемочный процесс стартовал в апреле 2025 года и охватил три ключевых региона. Основной локацией стала Республика Татарстан — здесь, в аутентичных деревнях и лесах, создавалась атмосфера мистической родины главной героини. Дополнительные сцены снимались в Москве и Московской области, где расположены павильоны и городские интерьеры.

Особое внимание уделили подбору живых декораций. Создатели искали места, где лес выглядит одновременно притягательным и тревожным — таким, каким его помнит Айша из детства. В картине практически не использовали компьютерную графику для создания образа Шурале: упор сделали на реальную природу, игру света и тени, а также на работу оператора Антона Петрова, который ранее зарекомендовал себя на проектах с выразительной визуальной эстетикой. По словам продюсеров, съемочная группа много времени провела в полях и лесах, фиксируя рассветы и закаты, чтобы передать изменчивое настроение леса-антагониста.

Кто снимается в фильме «Шурале»

Алина Насибуллина в фильме Шурале
Алина Насибуллина в фильме «Шурале»

Актерский ансамбль — одно из главных достоинств картины. Алине Насибуллиной удалось собрать исполнителей, которые одинаково органично чувствуют себя и в камерных драматических сценах, и в элементах мистического триллера.

Вот ключевые фигуры каста:

  • Алина Насибуллина — не только режиссер и сценарист, но и исполнительница главной роли Айши. Девушка, сбежавшая из родной деревни в большой город, вынуждена вернуться, чтобы спасти брата. Это сложная роль, требующая передачи внутреннего разлома между комфортной городской жизнью и зовом корней.

  • Максим Матвеев играет Мишу, жениха Айши. Его персонаж — человек из другого мира, ученый-биохакер, который не понимает деревенских поверий и постепенно становится чужим в пространстве, где правят древние духи. Матвеев создает образ рационального скептика, которому предстоит столкнуться с иррациональным.

  • Рузиль Минекаев воплотил одного из лесорубов, работающих в священной роще. Его герой — человек, балансирующий между страхом перед духами и жадностью.

  • Геннадий Блинов сыграл Тимура, пропавшего брата Айши. Блинов известен по сериалам «Библиотекарь», «ГДР», «Трасса».

  • Роман Михайлов — режиссер и актер предстал в роли дяди Жени, местного криминального авторитета, который затеял вырубку леса ради строительства дома. Его появление в кадре, как отмечают критики, привносит в фильм метафизику и фирменную странность его собственных картин.

  • Дмитрий Кузнецов (Хаски) — супруг режиссера и известный рэпер, исполнил эпизодическую, но запоминающуюся роль должника дяди Жени.

  • Сергей Гилев сыграл прораба лесорубов, чьи святотатства не останутся без наказания.

  • Мария Мацель появилась в музыкальных сценах, исполняя «татарский шансон» в кабаке дяди Жени.

Также в фильме заняты Елена Руфанова, Евгений Сангаджиев и другие артисты.

О чем будет фильм «Шурале»

Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

Сюжет строится вокруг Айши, молодой женщины, которая давно покинула родную татарскую деревню и построила жизнь в городе. Она счастлива, готовится к свадьбе с Михаилом, человеком из мира высоких технологий и биохакинга. Но идиллия рушится в один миг: ее сводный брат Тимур, работающий лесорубом, таинственным образом исчезает. Местные жители шепчутся, что виноват Шурале — зловещий дух леса из древних тюркских преданий, который мстит за вырубку священной рощи.

Айша вынуждена вернуться туда, где прошло ее детство. Ей предстоит не только разобраться в обстоятельствах исчезновения брата, но и столкнуться с собственными страхами, забытыми травмами и глухой стеной непонимания со стороны местных. Лес в фильме — не просто декорация, а полноценный персонаж, который дышит, наблюдает и испытывает человека на прочность. Шурале здесь не столько классический леший-пугатель, сколько трикстер, провоцирующий героиню на выбор: остаться в удобном неведении или принять свое истинное предназначение, связанное с природой и родом.

Картина избегает прямолинейного хоррора. Это скорее психологическая драма с элементами мистического детектива, где главное расследование — не поиск брата, а поиск себя. Создатели также закладывают экологический подтекст: безответственное отношение к лесу пробуждает древние силы, и расплата неминуема.

Интересные факты о фильме «Шурале»

Кадр из фильма Шурале
Кадр из фильма «Шурале»

За работой Алины Насибуллиной стоит несколько любопытных деталей, которые выделяют ее среди других российских премьер.

  • Алина начала работать над сценарием около пяти лет назад, но долго не могла найти нужный ключ. Отправной точкой стал образ Шурале — персонажа татарской, башкирской и чувашской мифологии, который соединил в себе детские впечатления режиссера от леса, ощущение его тайны и тревоги. Таким образом, фильм стал не просто экранизацией легенды, а глубоко личным высказыванием.

  • Приглашение Романа Михайлова и Марии Мацель — осознанный ход Насибуллиной. Режиссер признавалась, что ей было интересно скрестить свой фильм с метафизическим миром картин Михайлова. В результате «Шурале» приобрел музыкальные номера в исполнении Мацель и ту самую странную, гипнотическую атмосферу, которая отличает работы самого Михайлова.

  • На ММКФ критики провели параллель между «Шурале» и романом Эмили Бронте. Как и Кэтрин Эрншо, героиня Насибуллиной разрывается между благополучным браком и дикой, почти животной связью с родной землей и братом. При этом фильм не является чистым фолк-хоррором — скорее, это медитативная драма, где ужас возникает из отчуждения человека от природы, а не из скримеров.

  • Вырубка леса в сюжете — не просто фон, а двигатель конфликта. Лесорубов пугают духи, но они продолжают рубить священную рощу. Режиссер, выросшая в Сибири, не понаслышке знает о проблемах лесных пожаров и варварской вырубке. Но фильм не читает лекций, а воздействует на уровне образов и эмоций.

  • В одном из интервью создатели обмолвились, что персонаж Сергея Гилева может ждать расплата в потенциальном «Шурале 2». Это говорит о том, что вселенная фильма задумана как расширяемая, и история духа леса может получить продолжение.

  • В оригинальной мифологии Шурале не столько злодей, сколько хулиган и плут, который любит щекотать заблудившихся путников. В фильме этот дух сохраняет амбивалентность: он и карает за жадность, и становится проводником для главной героини в мир ее предков. Это не классический монстр из слэшера, а архетипическая фигура, требующая уважения к лесу.

  • Оператор Антон Петров, известный по ассоциативным и образным проектам, построил кадр так, что зритель постоянно чувствует присутствие леса за стеклянными стенами городского дома. Противопоставление стерильного стеклянного куба (жилье Айши и Михаила) и грязной, живой, дышащей чащи — один из главных визуальных приемов картины.

  • Участие в конкурсе «Русские премьеры» 48-го Московского кинофестиваля дало фильму стартовую площадку перед широким прокатом. Картина конкурировала с другими отечественными проектами и получила развернутые рецензии в профессиональной прессе.