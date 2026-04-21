В центре истории — девушка, которая возвращается в родную деревню, чтобы найти пропавшего брата, и сталкивается с древним духом леса. В проекте собрался звездный актерский состав: Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, рэпер Хаски, а также культовый режиссер и актер Роман Михайлов. Картина успела получить теплый прием на ММКФ в программе «Русские премьеры», где ее назвали фолк-core с мистикой. В статье рассказываем, когда выйдет фильм фильм «Шурале» и другие подробности о проекте.
Когда выйдет фильм «Шурале»
Официальная дата выхода в российский кинопрокат — 7 мая 2026 года. Но премьера состоялась раньше: фильм был показан на 48-м Московском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы «Русские премьеры». Картину оценили не только зрители, но и профессиональное сообщество, отметив необычный синтез фольклора, психологической драмы и визуального эксперимента.
Где и как проходили съемки фильма «Шурале»
Съемочный процесс стартовал в апреле 2025 года и охватил три ключевых региона. Основной локацией стала Республика Татарстан — здесь, в аутентичных деревнях и лесах, создавалась атмосфера мистической родины главной героини. Дополнительные сцены снимались в Москве и Московской области, где расположены павильоны и городские интерьеры.
Особое внимание уделили подбору живых декораций. Создатели искали места, где лес выглядит одновременно притягательным и тревожным — таким, каким его помнит Айша из детства. В картине практически не использовали компьютерную графику для создания образа Шурале: упор сделали на реальную природу, игру света и тени, а также на работу оператора Антона Петрова, который ранее зарекомендовал себя на проектах с выразительной визуальной эстетикой. По словам продюсеров, съемочная группа много времени провела в полях и лесах, фиксируя рассветы и закаты, чтобы передать изменчивое настроение леса-антагониста.
Кто снимается в фильме «Шурале»
Актерский ансамбль — одно из главных достоинств картины. Алине Насибуллиной удалось собрать исполнителей, которые одинаково органично чувствуют себя и в камерных драматических сценах, и в элементах мистического триллера.
Вот ключевые фигуры каста:
Алина Насибуллина — не только режиссер и сценарист, но и исполнительница главной роли Айши. Девушка, сбежавшая из родной деревни в большой город, вынуждена вернуться, чтобы спасти брата. Это сложная роль, требующая передачи внутреннего разлома между комфортной городской жизнью и зовом корней.
Максим Матвеев играет Мишу, жениха Айши. Его персонаж — человек из другого мира, ученый-биохакер, который не понимает деревенских поверий и постепенно становится чужим в пространстве, где правят древние духи. Матвеев создает образ рационального скептика, которому предстоит столкнуться с иррациональным.
Рузиль Минекаев воплотил одного из лесорубов, работающих в священной роще. Его герой — человек, балансирующий между страхом перед духами и жадностью.
Геннадий Блинов сыграл Тимура, пропавшего брата Айши. Блинов известен по сериалам «Библиотекарь», «ГДР», «Трасса».
Роман Михайлов — режиссер и актер предстал в роли дяди Жени, местного криминального авторитета, который затеял вырубку леса ради строительства дома. Его появление в кадре, как отмечают критики, привносит в фильм метафизику и фирменную странность его собственных картин.
Дмитрий Кузнецов (Хаски) — супруг режиссера и известный рэпер, исполнил эпизодическую, но запоминающуюся роль должника дяди Жени.
Сергей Гилев сыграл прораба лесорубов, чьи святотатства не останутся без наказания.
Мария Мацель появилась в музыкальных сценах, исполняя «татарский шансон» в кабаке дяди Жени.
Также в фильме заняты Елена Руфанова, Евгений Сангаджиев и другие артисты.
О чем будет фильм «Шурале»
Сюжет строится вокруг Айши, молодой женщины, которая давно покинула родную татарскую деревню и построила жизнь в городе. Она счастлива, готовится к свадьбе с Михаилом, человеком из мира высоких технологий и биохакинга. Но идиллия рушится в один миг: ее сводный брат Тимур, работающий лесорубом, таинственным образом исчезает. Местные жители шепчутся, что виноват Шурале — зловещий дух леса из древних тюркских преданий, который мстит за вырубку священной рощи.
Айша вынуждена вернуться туда, где прошло ее детство. Ей предстоит не только разобраться в обстоятельствах исчезновения брата, но и столкнуться с собственными страхами, забытыми травмами и глухой стеной непонимания со стороны местных. Лес в фильме — не просто декорация, а полноценный персонаж, который дышит, наблюдает и испытывает человека на прочность. Шурале здесь не столько классический леший-пугатель, сколько трикстер, провоцирующий героиню на выбор: остаться в удобном неведении или принять свое истинное предназначение, связанное с природой и родом.
Картина избегает прямолинейного хоррора. Это скорее психологическая драма с элементами мистического детектива, где главное расследование — не поиск брата, а поиск себя. Создатели также закладывают экологический подтекст: безответственное отношение к лесу пробуждает древние силы, и расплата неминуема.
Интересные факты о фильме «Шурале»
За работой Алины Насибуллиной стоит несколько любопытных деталей, которые выделяют ее среди других российских премьер.
Алина начала работать над сценарием около пяти лет назад, но долго не могла найти нужный ключ. Отправной точкой стал образ Шурале — персонажа татарской, башкирской и чувашской мифологии, который соединил в себе детские впечатления режиссера от леса, ощущение его тайны и тревоги. Таким образом, фильм стал не просто экранизацией легенды, а глубоко личным высказыванием.
Приглашение Романа Михайлова и Марии Мацель — осознанный ход Насибуллиной. Режиссер признавалась, что ей было интересно скрестить свой фильм с метафизическим миром картин Михайлова. В результате «Шурале» приобрел музыкальные номера в исполнении Мацель и ту самую странную, гипнотическую атмосферу, которая отличает работы самого Михайлова.
На ММКФ критики провели параллель между «Шурале» и романом Эмили Бронте. Как и Кэтрин Эрншо, героиня Насибуллиной разрывается между благополучным браком и дикой, почти животной связью с родной землей и братом. При этом фильм не является чистым фолк-хоррором — скорее, это медитативная драма, где ужас возникает из отчуждения человека от природы, а не из скримеров.
Вырубка леса в сюжете — не просто фон, а двигатель конфликта. Лесорубов пугают духи, но они продолжают рубить священную рощу. Режиссер, выросшая в Сибири, не понаслышке знает о проблемах лесных пожаров и варварской вырубке. Но фильм не читает лекций, а воздействует на уровне образов и эмоций.
В одном из интервью создатели обмолвились, что персонаж Сергея Гилева может ждать расплата в потенциальном «Шурале 2». Это говорит о том, что вселенная фильма задумана как расширяемая, и история духа леса может получить продолжение.
В оригинальной мифологии Шурале не столько злодей, сколько хулиган и плут, который любит щекотать заблудившихся путников. В фильме этот дух сохраняет амбивалентность: он и карает за жадность, и становится проводником для главной героини в мир ее предков. Это не классический монстр из слэшера, а архетипическая фигура, требующая уважения к лесу.
Оператор Антон Петров, известный по ассоциативным и образным проектам, построил кадр так, что зритель постоянно чувствует присутствие леса за стеклянными стенами городского дома. Противопоставление стерильного стеклянного куба (жилье Айши и Михаила) и грязной, живой, дышащей чащи — один из главных визуальных приемов картины.
Участие в конкурсе «Русские премьеры» 48-го Московского кинофестиваля дало фильму стартовую площадку перед широким прокатом. Картина конкурировала с другими отечественными проектами и получила развернутые рецензии в профессиональной прессе.