Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Михайлов рассказал о цензуре на съемках фильма «Любовь и голуби»

Александр Михайлов рассказал, как вырезали сцены из фильма «Любовь и голуби»
Александр Михайлов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Звезда культового фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов рассказал в интервью РИА Новости, почему из картины вырезали несколько эпизодов, а режиссера Владимира Меньшова отстраняли от монтажа ленты.

«Мы снимали во время антиалкогольной компании, поэтому три или четыре эпизода полностью вырезали из картины. Помню Володя сидел расстроенный, с синяками под глазами. Он вообще очень много пережил тогда, и от монтажа его отстраняли, потом правда вернули. Придирались, говорили, как можно издеваться над русским мужиком, почему он в трусах, такой нелепый. Но в фильме действительно потрясающие, глубокие диалоги, это ведь не просто комедия, а драматическая комедия», — поделился актер.

Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби»

При этом, по его словам, атмосфера на съемках была высочайшего класса, раскрепощенная.

«На этом фильме не одно поколение за 40 лет выросло. Такое ощущение, что мне не надо было сниматься в 80-ти с лишним картинах, достаточно было только сыграть в “Любовь и голуби” и все, любовь и популярность обеспечены», — добавил Александр Михайлов.

В картине «Любовь и голуби» он сыграл главного героя Василия Кузякина. Всего в фильмографии народного артиста РСФСР более 80 проектов.