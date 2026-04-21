Александр Михайлов рассказал о цензуре на съемках фильма «Любовь и голуби»

«Мы снимали во время антиалкогольной компании, поэтому три или четыре эпизода полностью вырезали из картины. Помню Володя сидел расстроенный, с синяками под глазами. Он вообще очень много пережил тогда, и от монтажа его отстраняли, потом правда вернули. Придирались, говорили, как можно издеваться над русским мужиком, почему он в трусах, такой нелепый. Но в фильме действительно потрясающие, глубокие диалоги, это ведь не просто комедия, а драматическая комедия», — поделился актер.