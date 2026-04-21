Продюсеры намеренно выбрали «наименее практичную локацию на планете», заставляя актеров и операторов ежедневно преодолевать труднопроходимые джунгли и работать в условиях экстремальной влажности. Результат оправдал средства: зритель буквально чувствует липкий страх и духоту острова, где цивилизация рушится под натиском дикости. При этом, чтобы показать хрупкость прошлого, от которого отрезаны герои, создатели обратились к контрастной эстетике английских флэшбэков, снимая их на знаковых локациях Великобритании. В статье рассказываем, где снимали сериал «Повелитель мух» – историю мальчишек, выживающих на острове после авиакатастрофы и постепенно теряющих человеческое лицо.
В каком городе и локациях снимали сериал «Повелитель мух»
В основе визуального мира «Повелителя мух» лежит географический контраст. Съемочная группа путешествовала по всему миру, рассматривая Австралию и Маврикий, но остановилась на Малайзии — ее первозданная природа идеально подходила для задумки сценариста. Английские же локации помогли воссоздать атмосферу 1950-х, когда мальчики только покидали свой упорядоченный мир.
Лангкави, Малайзия (основной остров)
Архипелаг в Малайзии стал главной декорацией для острова, на котором оказались герои. Команде приходилось преодолевать час пути через джунгли, чтобы добраться до нужных точек, а один из актеров даже передвигался в специальной колеснице из-за сложного рельефа. Помимо пляжей Кави и Палм-Пойнт, где разворачивались основные события, команда снимала в ранее не тронутых кинематографистами мангровых зарослях и на пляже Мертвого дерева.
Аэродром Даксфилд, Англия
Сцены воспоминаний о том, как мальчики покидают Англию и прощаются с семьями, а также эпизоды крушения самолета снимались на территории Имперского военного музея. Этот аэродром с его винтажной атмосферой идеально передал ощущение проводов в далекий и опасный путь.
Собор Сент-Олбанса, Англия
Флэшбэк в третьей серии, раскрывающий прошлое Саймона и показывающий его мальчиком из церковного хора, был снят здесь. Детали в этих сценах продуманы до мелочей: форма хористов украшена гербом школы Бишопа Вордсворта, где в свое время преподавал сам Уильям Голдинг.
Виндзорский Большой парк, Англия
Английская природа этого парка послужила фоном для съемок сцен охоты в воспоминаниях Ральфа, подчеркивая его тоску по упорядоченной и безопасной жизни.
Кто снимался в сериале «Повелитель мух»
Актерский состав — это уникальный ансамбль из более чем 30 мальчиков, многие из которых дебютировали в кино. Кастинг, который проводила кастинг-директор Нина Голд, собрал более 7000 заявок. Продюсеры сознательно искали свежие лица, чтобы зритель не отвлекался на ассоциации с прошлыми ролями и полностью поверил в происходящее на экране.
Уинстон Сойерс (Ральф). Актер, воплотивший образ харизматичного, но наивного лидера, который пытается сохранить порядок и цивилизованность.
Локс Пратт (Джек). Создал образ жестокого, но обаятельного лидера охотников, чья жажда власти приводит к трагедии.
Дэвид МакКенна (Хрюша). Исполнил роль умного и рационального аутсайдера, чьи очки становятся ключевым символом выживания.
Айк Талбут (Саймон). Сыграл загадочного и чувствительного мальчика, единственного, кто понимает истинную природу «зверя».
Томас Коннор (Роджер). Воплотил образ садиста и палача, чья жестокость не знает границ.
Ноа Флеминг и Кассиус Флеминг (Сэм и Эрик). Сыграли близнецов, которые до последнего пытаются сохранить верность Ральфу, но оказываются раздавлены системой.
Корнелиус Брандрет (Морис) и Том Пейдж-Тернер (Билл). Исполнили роли членов племени Джека, чья лояльность к предводителю оборачивается бедой.
Интересные факты о съемках сериала «Повелитель мух»
Производство сериала стало настоящим приключением, полным неожиданностей и инженерных решений. Создатели стремились к максимальной аутентичности, и это привело к множеству запоминающихся историй.
Съемки в Малайзии были сопряжены с постоянными трудностями. Команде приходилось работать во время тропических ливней, учитывать переменчивый уровень приливов, а также следить за змеями, пауками и скорпионами, которые были реальными обитателями съемочных площадок. Но настоящими звездами локации стали обезьяны: они регулярно воровали еду у актеров, а один из юных артистов рассказал, как примат украл у него круассан и омлет прямо из ресторана отеля.
Поскольку детям по закону запрещено работать после 18:00, команде нужно было снимать ночные сцены, не дожидаясь темноты. Оператор-постановщик Марк Вульф и режиссер Марк Манден нашли остроумное решение: они использовали инфракрасные камеры. В результате на экране пейзажи приобрели сюрреалистические розовые и красные оттенки, которые идеально передали нарастающее безумие в умах персонажей.
Продюсеры намеренно выбрали «наименее практичную локацию» в противовес популярному сериалу «Остаться в живых», который снимался на Гавайях. Создатели хотели, чтобы актеры буквально продирались сквозь джунгли и чувствовали себя изолированными, как и их персонажи.
Саундтрек к сериалу создавала команда мечты: основной эмбиент и напряжение обеспечил Кристобал Тапиа де Веер, известный по «Белому лотосу», а главную тему написал оскароносный Ханс Циммер вместе с Карой Талве.