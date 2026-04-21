Где снимали сериал «Повелитель мух»: малазийские джунгли и британская классика

Создатели сериала по культовому роману Уильяма Голдинга пошли на принцип: никаких павильонов и зеленых экранов, только настоящие горы, мангровые заросли и пляжи, до которых приходилось добираться на катерах. Рассказываем, где снимали проект «Повелитель мух»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Повелитель мух»
Кадр из сериала «Повелитель мух»

Продюсеры намеренно выбрали «наименее практичную локацию на планете», заставляя актеров и операторов ежедневно преодолевать труднопроходимые джунгли и работать в условиях экстремальной влажности. Результат оправдал средства: зритель буквально чувствует липкий страх и духоту острова, где цивилизация рушится под натиском дикости. При этом, чтобы показать хрупкость прошлого, от которого отрезаны герои, создатели обратились к контрастной эстетике английских флэшбэков, снимая их на знаковых локациях Великобритании. В статье рассказываем, где снимали сериал «Повелитель мух» – историю мальчишек, выживающих на острове после авиакатастрофы и постепенно теряющих человеческое лицо.  

В каком городе и локациях снимали сериал «Повелитель мух»

В основе визуального мира «Повелителя мух» лежит географический контраст. Съемочная группа путешествовала по всему миру, рассматривая Австралию и Маврикий, но остановилась на Малайзии — ее первозданная природа идеально подходила для задумки сценариста. Английские же локации помогли воссоздать атмосферу 1950-х, когда мальчики только покидали свой упорядоченный мир.

Лангкави, Малайзия (основной остров)

Архипелаг в Малайзии стал главной декорацией для острова, на котором оказались герои. Команде приходилось преодолевать час пути через джунгли, чтобы добраться до нужных точек, а один из актеров даже передвигался в специальной колеснице из-за сложного рельефа. Помимо пляжей Кави и Палм-Пойнт, где разворачивались основные события, команда снимала в ранее не тронутых кинематографистами мангровых зарослях и на пляже Мертвого дерева.

Кадр из сериала «Повелитель мух»

Аэродром Даксфилд, Англия

Сцены воспоминаний о том, как мальчики покидают Англию и прощаются с семьями, а также эпизоды крушения самолета снимались на территории Имперского военного музея. Этот аэродром с его винтажной атмосферой идеально передал ощущение проводов в далекий и опасный путь.

Собор Сент-Олбанса, Англия

Флэшбэк в третьей серии, раскрывающий прошлое Саймона и показывающий его мальчиком из церковного хора, был снят здесь. Детали в этих сценах продуманы до мелочей: форма хористов украшена гербом школы Бишопа Вордсворта, где в свое время преподавал сам Уильям Голдинг.

Виндзорский Большой парк, Англия

Английская природа этого парка послужила фоном для съемок сцен охоты в воспоминаниях Ральфа, подчеркивая его тоску по упорядоченной и безопасной жизни.

Кто снимался в сериале «Повелитель мух»

Дэвид МакКенна и Локс Пратт в сериале «Повелитель мух»

Актерский состав — это уникальный ансамбль из более чем 30 мальчиков, многие из которых дебютировали в кино. Кастинг, который проводила кастинг-директор Нина Голд, собрал более 7000 заявок. Продюсеры сознательно искали свежие лица, чтобы зритель не отвлекался на ассоциации с прошлыми ролями и полностью поверил в происходящее на экране.

  • Уинстон Сойерс (Ральф). Актер, воплотивший образ харизматичного, но наивного лидера, который пытается сохранить порядок и цивилизованность.

  • Локс Пратт (Джек). Создал образ жестокого, но обаятельного лидера охотников, чья жажда власти приводит к трагедии.

  • Дэвид МакКенна (Хрюша). Исполнил роль умного и рационального аутсайдера, чьи очки становятся ключевым символом выживания.

  • Айк Талбут (Саймон). Сыграл загадочного и чувствительного мальчика, единственного, кто понимает истинную природу «зверя».

  • Томас Коннор (Роджер). Воплотил образ садиста и палача, чья жестокость не знает границ.

  • Ноа Флеминг и Кассиус Флеминг (Сэм и Эрик). Сыграли близнецов, которые до последнего пытаются сохранить верность Ральфу, но оказываются раздавлены системой.

  • Корнелиус Брандрет (Морис) и Том Пейдж-Тернер (Билл). Исполнили роли членов племени Джека, чья лояльность к предводителю оборачивается бедой.

Интересные факты о съемках сериала «Повелитель мух»

Кадр из сериала «Повелитель мух»

Производство сериала стало настоящим приключением, полным неожиданностей и инженерных решений. Создатели стремились к максимальной аутентичности, и это привело к множеству запоминающихся историй.

  • Съемки в Малайзии были сопряжены с постоянными трудностями. Команде приходилось работать во время тропических ливней, учитывать переменчивый уровень приливов, а также следить за змеями, пауками и скорпионами, которые были реальными обитателями съемочных площадок. Но настоящими звездами локации стали обезьяны: они регулярно воровали еду у актеров, а один из юных артистов рассказал, как примат украл у него круассан и омлет прямо из ресторана отеля.

  • Поскольку детям по закону запрещено работать после 18:00, команде нужно было снимать ночные сцены, не дожидаясь темноты. Оператор-постановщик Марк Вульф и режиссер Марк Манден нашли остроумное решение: они использовали инфракрасные камеры. В результате на экране пейзажи приобрели сюрреалистические розовые и красные оттенки, которые идеально передали нарастающее безумие в умах персонажей.

  • Продюсеры намеренно выбрали «наименее практичную локацию» в противовес популярному сериалу «Остаться в живых», который снимался на Гавайях. Создатели хотели, чтобы актеры буквально продирались сквозь джунгли и чувствовали себя изолированными, как и их персонажи.

  • Саундтрек к сериалу создавала команда мечты: основной эмбиент и напряжение обеспечил Кристобал Тапиа де Веер, известный по «Белому лотосу», а главную тему написал оскароносный Ханс Циммер вместе с Карой Талве.