Проект, созданный при поддержке Министерства культуры РФ, успел получить теплый прием на ММКФ, где конкурировал с дюжиной зарубежных и отечественных картин. В центре сюжета — история отцовского долга, который оказывается сильнее фронтовых уставов и самой смерти. За внешней жанровой простотой скрывается психологически плотное полотно о взрослении, утрате и надежде. В статье рассказываем, когда на российские экраны выйдет фильм «Отец» и что от него ждать.
Когда выйдет фильм «Отец»
Официальная дата выхода в российский кинопрокат — 7 мая 2026 года. Это традиционное для военных драм окно перед Днем Победы, когда зритель особенно настроен на серьезный разговор о войне. Но премьерный показ состоялся раньше: 17 апреля картину увидели члены жюри и гости Московского международного кинофестиваля. Участие в основном конкурсе ММКФ — важный индикатор качества: отбор прошли всего 13 проектов со всего мира, и «Отец» оказался в их числе. Так что те, кто не хочет ждать мая, могли оценить фильм еще на фестивальной площадке.
Где и как проходили съемки фильма «Отец»
География экспедиций охватила два ключевых региона. Основной локацией стала Волгоградская область: степные просторы и овраги, где в 1942 году гремела Сталинградская битва, идеально воссоздали атмосферу того времени. Создатели целенаправленно выбрали места реальных боев, чтобы добавить достоверности каждой сцене.
Вторая важная точка на карте съемок — Санкт-Петербург. Там, по словам участников процесса, приходилось много двигаться по пересеченной местности, буквально ползать в грязи, но именно эти дни запомнились особой командной атмосферой.
Отдельного упоминания заслуживает подготовительный этап: актеры прошли курс строевой подготовки и освоили обращение с оружием в действующей военной части. Это помогло избежать фальши в кадре — движения бойцов выглядят не наигранными.
Производством занималась продюсерская компания «Киномир» по заказу онлайн-кинотеатра KION. Продюсерский пул впечатляет: Игорь Мишин, Константин Дыдышко, Илья Бурец, Максим Филатов, Ирина Щербович-Вечер и Татьяна Яковенко (последняя также появилась в небольшом эпизоде). Операторскую работу выполнил Никита Рождественский, а художником-постановщиком выступил Дмитрий Гайдукевич.
Кто снимается в фильме «Отец»
В картине занят внушительный актерский ансамбль, во главе которого стоит Илья Шакунов. Ему досталась роль Гавриила Собинова — сибирского охотника, ставшего старшиной снайперской группы. Шакунов, известный по работам в драматических проектах, признавался, что вместе со сценаристами и режиссером они буквально «лепили» этого персонажа, добавляя ему уникальные черты. Личный эмоциональный опыт артиста тоже пошел в дело — чувства героя рождались из живого, а не умозрительного.
Помимо Шакунова, ключевые роли исполнили:
Владислав Тирон — его персонаж представляет собой интеллигентного юношу из культурной семьи, которому трудно открываться людям. По ходу сюжета он проходит путь от замкнутого одиночки до человека, способного говорить о чувствах. Тирон, кстати, давно мечтал сняться в военной ленте, и «Отец» стал осуществлением этой мечты.
Роман Васильев — играет командира, чье внутреннее состояние балансирует между желанием заботиться о подопечных и вынужденной отстраненностью. Герой Васильева — надломленный, глубоко несчастный человек, который каждый день преодолевает бессилие перед ужасами войны.
Алина Дулова, Егор Абрамов, Никита Столяров, Екатерина Чаннова, Кирилл Русин, Виталий Татаринович, Ольга Калашникова, Максим Важов, Никита Тарасов, Дмитрий Сутырин, Сергей Галич и другие артисты составили молодой состав снайперской группы и второстепенных ролей.
О чем будет фильм «Отец»
Действие разворачивается в 1942 году — самый разгар Великой Отечественной войны, время отчаянных боев и постоянного ожидания похоронок. Гавриил Собинов, потомственный сибирский охотник, живший вдали от фронта, получает страшное извещение: его сын, молодой лейтенант Семен, числится пропавшим без вести. Обычная логика подсказывала бы смириться, но отеческое сердце отказывается верить в гибель. Гавриил уходит добровольцем на фронт, твердо намереваясь отыскать ребенка живым.
Однако армейская машина распоряжается иначе. Вместо отправки на передовую его назначают старшиной группы юных снайперов — мальчишек, которые только что взяли в руки винтовки. Гавриилу предстоит обучить их снайперскому искусству, заменить отцов, которых у многих уже нет, и при этом не потерять надежду найти своего собственного сына.
Интересные факты о фильме «Отец»
Чтобы лучше понять замысел и контекст картины, стоит обратить внимание на несколько деталей, которые делают ее неординарной среди прочих военных драм.
Участие в основной конкурсной программе ММКФ — это не пиар-ход, а реальное признание. Жюри отбирало проекты со всего мира, и «Отец» оказался в числе 13 финалистов. Это говорит о том, что ремесленный уровень (режиссура, операторская работа, сценарий) оценен профессионалами.
Создатели называют главного героя зеркалом для остальных действующих лиц. Через отношение к Гавриилу раскрываются характеры молодых бойцов: кто-то ищет в нем отца, кто-то бунтует, кто-то учится выживать. Это делает историю объемной, не сводя ее к монологу одного человека.
Помимо стандартного обучения обращению с оружием, артисты изучали мемуары военачальников и рядовых солдат. Роман Васильев, например, перечитывал военную прозу и пересматривал классику — «Иди и смотри» Элема Климова, «Красный смех» Леонида Андреева. Такой подход помог избежать лубочных интонаций.
Продюсер Татьяна Яковенко подчеркивает, что, несмотря на обилие батальных сцен и снайперских дуэлей, сердце фильма — люди и их связи. Зритель идет сопереживать, а не просто любоваться взрывами. Эта установка отличает «Отца» от многих коммерческих военных лент.
Картина не щадит психику: здесь нет места игривому патриотическому лубку. Реалистичность, в том числе в изображении ран и смерти, требует от зрителя определенной зрелости. Возрастной рейтинг фильма — 16+.
Как отмечают создатели, вся группа — от режиссера до осветителей — горела проектом. Это не дежурная фраза: съемки в суровых погодных условиях (октябрь—декабрь в Волгоградской степи и Петербурге) требовали высокой самоотдачи.
Композиторами выступили Иван Бурляев, Илья Андрус и Константин Куприянов. Их задача была непростой: не заглушить психологизм сцен, но при этом поддержать напряжение. Работа с саундтреком в военных драмах — отдельное искусство, и здесь к нему подошли серьезно.
Хотя сюжет вымышленный, место действия — Сталинградская область — отсылает к реальным событиям 1942—1943 годов. Создатели консультировались с историками, чтобы детали быта, униформа, тактика снайперской войны соответствовали эпохе. Это добавляет фильму документального веса.
Выход на экраны 7 мая, вплотную к 9 Мая, — традиционный ход прокатчиков. Но «Отец» рискует выделиться на фоне других праздничных релизов именно своей камерностью и психологической глубиной. В отличие от масштабных батальных полотен, он предлагает зрителю пристально вглядеться в одного человека.