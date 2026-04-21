В сети обсудили появление Сальмы Хайек с седыми волосами на научной премии

Актриса появилась на научной премии Breakthrough Prize в Санта-Монике
Сальма Хайек
Источник: Reuters

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек с седыми волосами появилась на научной премии Breakthrough Prize в Санта-Монике, штат Калифорния, США, и вызвала обсуждение в сети. Фото и комментарии появились на ее странице в соцсети.

Сальма Хайек
Источник: Legion-Media.ru

59-летняя телезвезда предстала на красной дорожке вместе с 63-летним мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пено. Хайек выбрала для выхода в свет черное облегающее платье, оформленное цветочными аппликациями, пайетками и бархатными оборками на декольте. Ее эффектный образ завершил комплект ювелирных украшений, включающий браслет, массивные кольца и длинные серьги.

Сальма Хайек с мужем
Источник: Legion-Media.ru

Пользователи сети обратили внимание на прическу знаменитости, а именно на седые волосы.

«Нет, я не люблю седые волосы!», «Седина — это не круто. Ты прекрасна, не позволяй ей делать тебя старой», «Не могу думать о том, что ты стареешь», «Седина не идет таким женщинам, как ты», «Ты мне больше нравишься без седых волос», — возмущались некоторые фанаты.

Однако были и те, кто встал на защиту актрисы: «Стареет как хорошее вино», «Седина смотрится на тебе отлично без исключений. Очень красиво!», «Самая красивая женщина на свете», «Выглядишь потрясающе», «Она идеальна в любом возрасте».