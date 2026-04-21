Госфильмофонд ежегодно оцифровывает и реставрирует около 130 фильмов

Параллельно ведется работа по реставрации кинонаследия, отметил гендиректор фонда Денис Аксенов
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госфильмофонд России ежегодно оцифровывает порядка 100 картин, при этом реставрацию проходят еще около 20−30 картин. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.

«Ежегодно Госфильмофонд России по согласованию с Министерством культуры РФ оцифровывает определенное количество фильмов, представляющих художественную или историческую ценность, а также ленты, состояние пленки которых требует как можно более оперативной оцифровки», — сказал он.

По словам Аксенова, в среднем в год фонд переводит в цифровой формат около 100 фильмов.

Он добавил, что параллельно ведется работа по реставрации кинонаследия. «Здесь цифры немного скромнее — мы реставрируем порядка 20−30 фильмов в зависимости от их сложности — как технической, так и художественной», — заключил глава Госфильмофонда.