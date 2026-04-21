Госфильмофонд и РАН прорабатывают внедрение ИИ в реставрацию фильмов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госфильмофонд России совместно с Российской академией наук (РАН) прорабатывают внедрение технологий искусственного интеллекта в процессы реставрации фильмов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов.
«Мы уже чуть меньше года с Российской академией наук занимаемся рассмотрением процесса внедрения ИИ в деятельность Госфильмофонда России. Реставрация — процесс не только технически сложный, но и художественно и киноведчески сложный. Поэтому ИИ, прежде всего с технической точки зрения, должен помочь и упростить процесс реставрации», — сказал он.
По словам Аксенова, другим направлением совместной работы организаций является использование искусственного интеллекта в услугах, которые фонд оказывает рынку, в том числе при приемке входных экземпляров на постоянное государственное хранение.
Кроме того, прорабатывается внедрение ИИ в субтитрирование фильмов. «Это процесс дорогостоящий, долгий, а внедрение искусственного интеллекта поможет его упростить и сделать менее финансово и трудозатратным», — заключил он.