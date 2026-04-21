89-летняя Светлана Немоляева осудила уехавших артистов за критику России

Актриса назвала большим грехом высказывания уехавших из России артистов
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева

Звезда фильмов «Служебный роман» и «Гараж» Светлана Немоляева призналась, что считает ужасной ошибкой решение некоторых артистов покинуть Россию после начала специальной военной операции. Ее комментарий приводит ТАСС.

Актриса подчеркнула, что отъезд является личным решением каждого, однако нельзя поливать грязью страну, в которой человек родился и вырос.

«Это ужасно, это очень большой грех, страшный и непростительный», — пояснила она.

Знаменитость отметила, что считает уехавших артистов несчастными, поскольку для нее немыслима жизнь без Родины.

«Я даже представить себе не могу, как можно жить без своей страны», — заключила актриса.

Ранее Светлана Немоляева раскрыла, какой хочет видеть Россию через 10 лет.