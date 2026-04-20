Сериал с Максимом Матвеевым в Эмиратах выйдет 25 апреля

Сериал «Заложник» с Максимом Матвеевым в главной роли выйдет 25 апреля на Кинопоиске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Съемки проекта прошли в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и России. Помимо Матвеева, в фильме принял участие ливанский актер Николас Муавад, известный по картинам «Три тысячи лет желаний» и «Ассасины. Начало». Главную женскую роль исполнила Дарья Авратинская. В ленте также снялись Фарес Ландули, Тони Гойянович, Рауф Бен Амор, Александр Лазарев, Артем Быстров и Карен Бадалов.

Кадр из сериала «Заложник»

Сюжет разворачивается в 2014 году. Он повествует о финансовом аналитике Максиме Пожарском, который вынужден отправиться в Сирию, чтобы найти захваченную в плен сестру Нину. Прямо на границе его похищают повстанцы, и, чтобы спастись, он заключает опасную сделку с лидером террористической группы Саидом.

За сценарий отвечали Андрей Цибульский и Сергей Попов. Идея сериала принадлежит Александре Ремизовой. Продюсерами выступили Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов и Ольга Филипук.