Меган Маркл осудили за использование драгоценностей принцессы Дианы

Очередной выход Меган Маркл в рамках зарубежного турне спровоцировал волну негодования в Сети. Поводом стали золотые часы Cartier Tank Française, ранее принадлежавшие принцессе Диане, которые герцогиня Сассекская надела на мероприятие в Мельбурне.
«Это был продуманный намек на наследие Дианы в тот момент, когда Меган уже не является действующим членом королевской семьи. По мнению многих, таким образом она пытается позаимствовать авторитет и эмоциональную связь с публикой, чтобы укрепить свой имидж», — пояснил источник.
Пользователи соцсетей и королевские эксперты сочли этот поступок неуместным, обвинив Меган в попытке спекулировать на наследии покойной свекрови. Критики подчеркивают: использование знаковых исторических украшений в нынешнем статусе Меган создает ложное впечатление о ее официальном положении. На фоне того, что саму поездку Сассекских называют «псевдокоролевской», эксплуатация образа принцессы Уэльской выглядит, по мнению экспертов, безвкусно и неуважительно.