У Гарика Харламова нашли долг на 1,2 млн рублей

Компания актера ООО «Хот Дог Бульдог» задолжала налоговой 1,2 миллиона рублей
Гарик Харламов на премьере фильма «Королек моей любви», фото: пресс-служба

У сети ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит популярному комику и актеру Гарику Харламову, нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Утверждается, что ООО «Хот Дог Бульдог» задолжало налоговой 1,2 миллиона рублей. Другие подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что суд обязал Hot Dog Bulldog выплатить сотни тысяч рублей индивидуальному предпринимателю. Истец обвинил компанию в неисполнении обязательств по договору подряда.

Весной 2024 года стало известно о многомиллионных убытках компании Харламова. Отмечалось, что в 2023 году Hot Dog Bulldog принесла убытки в размере 33,3 миллиона рублей. Сам комик позднее подтвердил эту проблему и заявил, что компания наняла экспертов для ее решения.