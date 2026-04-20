«Питер FM» вернется в прокат с 1 июня

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Фильм «Питер FM» Оксаны Бычковой выйдет в повторный прокат 1 июня. Как сообщили ТАСС в кинопрокатной компания К24, выход картины на большие экраны приурочен к 20-летию киноленты.
«Я очень был рад предложению выпустить “Питер FM” в повторный прокат. За 20 лет своей жизни фильм приобрел огромную армию фанатов. Те, кто смотрел фильм в молодости, передал любовь к нему своим детям. И здорово, что сейчас они вместе смогут увидеть фильм на большом экране», — сказал продюсер Игорь Толстунов.
Главные роли исполнили Екатерина Федулова и Евгений Цыганов, а Павел Баршак, Андрей Краско и Владимир Машков появляются в ярких эпизодических ролях. Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это.
Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И, кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай — Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит.