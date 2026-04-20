Рената Литвинова отменяет спектакли в Израиле: «Надеемся на мир и скорую встречу»

Актриса рассказала, что отмена спектаклей была вынужденной
Рената Литвинова, фото: соцсети

Рената Литвинова отменила спектакль «Кактус» в Израиле из-за военного конфликта. 59-летняя актриса вынужденно отказалась от гастролей в связи с напряженной обстановкой в регионе.

«Дорогие зрители Израиля, в связи с обстановкой в регионе мы были вынуждены отменить наши спектакли “Кактус” без переноса дат. Надеемся на мир и на скорую встречу. Организаторы спектаклей обязуются вернуть деньги за билеты — автоматически через кассы», — написала звезда.

Зрители расстроились из-за отмены. Некоторые пожаловались, что деньги за билеты им до сих пор не вернули.

Рената Литвинова сейчас живет в Париже. В столицу Франции она переехала в 2022 году после начала СВО на Украине. Актриса навещает Россию, чтобы увидеться с родными.

Последний визит звезды в Москву был зимой 2026 года. Тогда Литвинова устроила фотосессию на фоне столичных сугробов.