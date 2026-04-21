Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Шукшина раскритиковала современные киносказки: «Цинизм и безответственность»

Актриса высказалась о пагубном влиянии современных ремейков и киносказок на молодых зрителей
Мария Шукшина, фото: Виталий Белоусов
Актриса Мария Шукшина приняла участие в пресс-конференции, посвященной фильму «Семь верст до рассвета», на которой побывал корреспондент Кино Mail. Рассказывая о картине, артистка, исполнившая в военной драме главную роль, отметила, что сегодня очень важно снимать кино о конкретных людях и показывать примеры героизма. Как считает Шукшина, подобные сюжеты, основанные на реальных событиях, воспитывают чувство сострадания и помогают молодым зрителям осмыслить трагические страницы нашей истории.

«Только на таких реальных историях воспитывается ответственность за принятие решений, — считает Шукшина. — На [кино]сказках такую ответственность не воспитаешь. На [кино]сказках воспитываются цинизм и безответственность, к сожалению».

Юлия Шубарева, Мария Шукшина и Наталья Суркова в фильме «Семь верст до рассвета»
По словам Шукшиной, в современных ремейках и киносказках потеряны смыслы, заложенные в оригинальные сюжеты много лет назад, — победа добра над злом, торжество справедливости.

«Сегодня смешиваются эти понятия, — утверждает актриса. — Дети не понимают этого, но потом они вырастут и станут безответственными и невоспитанными, а такие ущербные личности скатываются, в основном, на порочный путь»

Военная драма «Семь верст до рассвета» рассказывает о подвиге простого крестьянина Матвея Кузьмина: в 1942 году он согласился отвести немецкий отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, а сам всю ночь водил врагов сквозь метель по лесу, в то время как советских солдат предупредили о готовящемся нападении.

Главную роль в ленте исполнил Федор Добронравов. Мария Шукшина сыграла его супругу Ефросинью. Также в картине снялись Наталья Суркова, Артем Быстров, Тимофей Кочнев, Екатерина Чаннова, Виктор Добронравов и другие.

«Семь верст до рассвета» выходит в российский прокат 30 апреля. Кино Mail выступает информационным партнером фильма.