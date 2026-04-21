Актриса Мария Шукшина приняла участие в пресс-конференции, посвященной фильму «Семь верст до рассвета», на которой побывал корреспондент Кино Mail. Рассказывая о картине, артистка, исполнившая в военной драме главную роль, отметила, что сегодня очень важно снимать кино о конкретных людях и показывать примеры героизма. Как считает Шукшина, подобные сюжеты, основанные на реальных событиях, воспитывают чувство сострадания и помогают молодым зрителям осмыслить трагические страницы нашей истории.
«Только на таких реальных историях воспитывается ответственность за принятие решений, — считает Шукшина. — На [кино]сказках такую ответственность не воспитаешь. На [кино]сказках воспитываются цинизм и безответственность, к сожалению».
По словам Шукшиной, в современных ремейках и киносказках потеряны смыслы, заложенные в оригинальные сюжеты много лет назад, — победа добра над злом, торжество справедливости.
«Сегодня смешиваются эти понятия, — утверждает актриса. — Дети не понимают этого, но потом они вырастут и станут безответственными и невоспитанными, а такие ущербные личности скатываются, в основном, на порочный путь»
Военная драма «Семь верст до рассвета» рассказывает о подвиге простого крестьянина Матвея Кузьмина: в 1942 году он согласился отвести немецкий отряд в тыл прорвавшихся красноармейцев, а сам всю ночь водил врагов сквозь метель по лесу, в то время как советских солдат предупредили о готовящемся нападении.
Главную роль в ленте исполнил Федор Добронравов. Мария Шукшина сыграла его супругу Ефросинью. Также в картине снялись Наталья Суркова, Артем Быстров, Тимофей Кочнев, Екатерина Чаннова, Виктор Добронравов и другие.
«Семь верст до рассвета» выходит в российский прокат 30 апреля. Кино Mail выступает информационным партнером фильма.