Актриса Мария Шукшина приняла участие в пресс-конференции, посвященной фильму «Семь верст до рассвета», на которой побывал корреспондент Кино Mail. Рассказывая о картине, артистка, исполнившая в военной драме главную роль, отметила, что сегодня очень важно снимать кино о конкретных людях и показывать примеры героизма. Как считает Шукшина, подобные сюжеты, основанные на реальных событиях, воспитывают чувство сострадания и помогают молодым зрителям осмыслить трагические страницы нашей истории.