Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

На фестивале в Казахстане покажут российские фильмы «Красный шелк» и «Буратино»

Фестиваль российского кино В Казахстане пройдет с 23 по 26 апреля
Кадр из фильма «Красный шелк»
В Казахстане покажут российские хиты «Красный шелк» и «Буратино» в рамках Фестиваля российского кино, который пройдет с 23 по 26 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Art Pictures Distribution.

«Показ фильмов “Буратино” и “Красный шелк” в Казахстане открывает новые возможности для укрепления культурных связей между нашими странами и роста зрительского интереса к современному российскому кино. Мы видим, что как классические истории, так и новые проекты находят отклик у международной аудитории и становятся частью общего культурного пространства», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Кадр из фильма «Буратино»
Глава Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина, в свою очередь, понадеялась, что фестиваль в Казахстане станет точкой роста для дальнейших сделок и расширения их присутствия за рубежом.