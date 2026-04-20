На фестивале в Казахстане покажут российские фильмы «Красный шелк» и «Буратино»

В Казахстане покажут российские хиты «Красный шелк» и «Буратино» в рамках Фестиваля российского кино, который пройдет с 23 по 26 апреля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Art Pictures Distribution.
«Показ фильмов “Буратино” и “Красный шелк” в Казахстане открывает новые возможности для укрепления культурных связей между нашими странами и роста зрительского интереса к современному российскому кино. Мы видим, что как классические истории, так и новые проекты находят отклик у международной аудитории и становятся частью общего культурного пространства», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
Глава Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина, в свою очередь, понадеялась, что фестиваль в Казахстане станет точкой роста для дальнейших сделок и расширения их присутствия за рубежом.