Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Глупая»: Екатерина Волкова посвятила песню дочери, которая ее заблокировала

Актриса в песне обратилась к дочери Валерии
Екатерина Волкова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Екатерина Волкова давно признавалась, что у нее сложные отношения со старшей дочерью Валерией. Артистка отмечала, что зять запретил девушке общаться с матерью и показывать ей внуков.

Звезда сериала «Скорая помощь» пыталась наладить контакт, но отношения с дочерью и ее мужем пока не улучшились. Недавно Волкова записала песню «Глупая», через которую обратилась к Валерии.

Екатерина Волкова с дочерью Валерией, фото: соцсети

«Что сказать тебе? Просто быть сильной! Посмотри, ты такая красивая. Почему же за ним в бездну падая, забываешь про самое главное? Девочка, беги от него подальше! Плен его любви — целиком из фальши. Девочка, не верь! Он опять обманет, и твоим его сердце не станет», — поет актриса.

Волкова также публично обратилась к наследнице: «Ты меня заблокировала, дочь, но услышь мою любовь и мою боль…».

Один из подписчиков напомнил артистке, что она сама ранее заблокировала свою маму.

«Что посеешь, то и пожнешь», — написал пользователь.

«Надо вас с моей мамой познакомить», — ответила Волкова.

Екатерина Волкова с дочерью Валерией, фото: соцсети

Ранее актриса рассказывала, что Валерия родила сына Тимофея от женатого мужчины, который сначала не участвовал в его воспитании. Позже он вернулся, но настроил девушку против знаменитой мамы. Валерия переехала, а новый адрес матери не называет.

Волкова также признавалась, что сама перестала общаться с мамой из-за невыносимых отношений и заблокировала ее номер.

Ранее Екатерина Волкова раскрыла секрет своей стройной фигуры.