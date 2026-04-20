Екатерина Волкова давно признавалась, что у нее сложные отношения со старшей дочерью Валерией. Артистка отмечала, что зять запретил девушке общаться с матерью и показывать ей внуков.
Звезда сериала «Скорая помощь» пыталась наладить контакт, но отношения с дочерью и ее мужем пока не улучшились. Недавно Волкова записала песню «Глупая», через которую обратилась к Валерии.
«Что сказать тебе? Просто быть сильной! Посмотри, ты такая красивая. Почему же за ним в бездну падая, забываешь про самое главное? Девочка, беги от него подальше! Плен его любви — целиком из фальши. Девочка, не верь! Он опять обманет, и твоим его сердце не станет», — поет актриса.
Волкова также публично обратилась к наследнице: «Ты меня заблокировала, дочь, но услышь мою любовь и мою боль…».
Один из подписчиков напомнил артистке, что она сама ранее заблокировала свою маму.
«Что посеешь, то и пожнешь», — написал пользователь.
«Надо вас с моей мамой познакомить», — ответила Волкова.
Ранее актриса рассказывала, что Валерия родила сына Тимофея от женатого мужчины, который сначала не участвовал в его воспитании. Позже он вернулся, но настроил девушку против знаменитой мамы. Валерия переехала, а новый адрес матери не называет.
Волкова также признавалась, что сама перестала общаться с мамой из-за невыносимых отношений и заблокировала ее номер.
