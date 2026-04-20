40-летняя Агния Кузнецова намекнула на проблемы в браке

40‑летняя актриса впервые за долгое время затронула тему личной жизни. В интервью Ксении Собчак Агния Кузнецова косвенно подтвердила слухи о проблемах в браке с 47‑летним Максимом Петровым. Они появились в том числе потому, что знаменитость совсем перестала публиковать совместные снимки.
Актриса не стала прямо говорить о возможном разводе — она призналась, что их отношения охладели.
«Я просто сейчас наблюдаю. Не теряю ни уважения, ни любви. Наблюдаю за собой и своими ощущениями. <…> Не могу об этом говорить конкретно, потому что это дело двоих человек», — поделилась Кузнецова.
Актриса и танцор поженились 16 сентября 2015 года — спустя всего полгода после знакомства. В декабре 2019‑го у пары родился сын Андрон. Знаменитость признавалась, что долго мечтала о ребенке.
