Американский актер и продюсер, звезда «Дней нашей жизни» и «Звездного десанта», Патрик Малдун внезапно скончался в возрасте 57 лет, материал из People перевел aif.ru.
Уточняется, что о его смерти сообщил актер Джейк Гетман в прощальном посте в Instagram (Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads)) признана экстремистской и запрещена в РФ.
«Покойся с миром, Патрик Малдун . Работал с ним, когда мне было 8 лет», – написал он.
Предварительно Малдун скончался от сердечного приступа. Всего за два дня до смерти он радовался старту нового проекта. «Так рад быть частью этого потрясающего проекта KOCKROACH, режиссером которого является Мэтт Росс, с Крисом Хемсвортом, Тэроном Эджертоном, Заззи Битц и Алеком Болдуином. Сейчас снимаем в Австралии», – поделился актер.
По данным из открытых источников, он родился 27 сентября 1968 года в Лос-Анджелесе. Дебютировал в кино в 1993 году. Наиболее известен по одной из главных ролей в фильме «Звездный десант», также он работал еще в 92 картинах в качестве актера и 15 – в качестве продюсера. Малдун был солистом рок-группы из Британии The Sleeping Masses.