Певица Ольга Бузова рассказала в интервью Life.ru о своих эмоциях от участия в постановке театра Надежды Бабкиной. Она играет в спектакле «Покровские ворота» и называет эту работу личным чудом.
«Вы знаете, я до сих пор живу в этом ощущении чуда… Потому что для меня “Покровские ворота” — это не просто спектакль, это прикосновение к великой истории, которую знает и любит не одно поколение», — поделилась артистка.
Бузова признается, что ее героиня Людочка — роль особая. Она наполнена светом и искренностью, которые важно не изобразить, а прочувствовать изнутри.
«И вдруг — я внутри этого мира, я — Людочка… Эта роль для меня очень тонкая, очень живая. В моей героине столько света, наивности, жизни — и мне безумно важно не сыграть ее, а прожить», — объяснила певица.
Выход на сцену, по ее словам, всегда сопровождается волнением, но это чувство лишь подчеркивает ценность момента.
«Конечно, я волнуюсь. У меня трясутся руки, бьется сердце, но внутри такая любовь к тому, что я делаю! И, наверное, это волнение никогда не уйдет — особенно в театре, где ты остаешься один на один со зрителем», — добавила Бузова.
Она также выразила благодарность художественному руководителю театра и зрителям: «И выйти на театральную сцену с Надеждой Георгиевной — это честь, это счастье, это мечта, которая стала реальностью. Я благодарна каждому, кто верит в меня. Я чувствую вашу поддержку!».
Напомним, Бузова присоединилась к актерскому составу постановки «Покровские ворота» в театре «Русская песня». Она исполняет роль Людочки в спектакле по пьесе Леонида Зорина. В театре уверены, что участие популярной артистки придаст классической истории свежее звучание. Работа над ролью уже началась: Надежда Бабкина лично проводила для Бузовой репетиции, детально разбирая сцены и характеры героев.