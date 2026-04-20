Кирилл Плетнев ответил хейтерам на критику внешности и рассказал о своей болезни

Актер ответил на критику из-за внешности и заявил, что не пьет уже 7 лет
Кирилл Плетнев

Актер Кирилл Плетнев столкнулся с волной критики в Сети после того, как высказался о друге, страдающем алкогольной зависимостью. Как сообщает Life.ru, пользователи начали обсуждать внешность 46-летнего актера, обвинив его в лишнем весе, алкоголизме и других пагубных привычках.

Артист был шокирован такой реакцией и решил публично ответить. Он подчеркнул, что уже семь лет не употребляет алкоголь и не имеет зависимостей, а изменения во внешности связаны с состоянием здоровья.

«Со мной произошла история, в результате которой я стал полнеть. Я принимаю некоторые таблетки, которые в чем-то гормональны. Из-за этого происходит момент набора веса. Поверьте мне, что я борюсь с этим фактически каждый день. Ничего хорошего в этом нет», — заявил артист.

По его словам, этот период связан с серьезными проблемами со здоровьем и тяжелым лечением. Актер отметил, что набор веса — побочный эффект терапии, с которым он пытается справляться.