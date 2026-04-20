Акции обвиненного в расизме бренда резко выросли после рекламы с Сидни Суини

Акции бренда American Eagle резко выросли после новой рекламы с Сидни Суини
Источник: Legion-Media.ru

Акции модного бренда American Eagle резко выросли после рекламы шорт с американской актрисой Сидни Суини. Об этом сообщает Reuters.

В среду, 15 апреля, после выхода рекламы шорт со звездой «Эйфории» акции компании подскочили почти на шесть процентов на ранних торгах. При этом отмечается, что, несмотря на критику первой рекламной кампании джинсов с участием актрисы, акции бренда выросли на 77 процентов с момента ее запуска в июле 2025 года. Выручка также увеличилась на 37 процентов.

Сидни Суини, фото: соцсети

В июле 2025 года бренд American Eagle и Суини обвинили в расизме. Общественности не понравилось видео, в котором был показан плакат с изображением актрисы в джинсовой куртке и надписью Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы») после того, как мимо плаката прошла знаменитость.

Ранее Сидни Суини и Скутер Браун подтвердили свои отношения.