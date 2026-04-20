Акции обвиненного в расизме бренда резко выросли после рекламы с Сидни Суини

В среду, 15 апреля, после выхода рекламы шорт со звездой «Эйфории» акции компании подскочили почти на шесть процентов на ранних торгах. При этом отмечается, что, несмотря на критику первой рекламной кампании джинсов с участием актрисы, акции бренда выросли на 77 процентов с момента ее запуска в июле 2025 года. Выручка также увеличилась на 37 процентов.