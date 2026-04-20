Сериал «История любви» о драматичных отношениях главного наследника могущественного клана Кеннеди — Джона Кеннеди-младшего и публициста Кэролин Бессет запустил очередную волну интереса к семейству. Почему очередную? Потому что в истории Кеннеди достаточно ярких, трагических и мистических событий, о которых не раз снимали фильмы: и жестокая расправа отца над старшей сестрой будущего президента США Розмари, и частые авиакатастофы, и убийства Джона и его брата Роберта. Неслучайно сложился миф о неком проклятии рода. Какие ленты посмотреть о семье Кеннеди, помимо «Истории любви», рассказываем в нашей статье.
«Кеннеди из Массачусета»
Мини-сериал «Кеннеди из Массачусета» охватывает почти полвека истории одной из самых влиятельных семей США. Сюжет начинается с брака Розы Фицджеральд — дочери мэра Бостона — и амбициозного предпринимателя Джозефа Патрика Кеннеди. Именно в этом союзе выросли будущие политические лидеры страны.
Создатели намеренно сместили фокус с политики на личную жизнь семьи. Отдельное внимание уделено судьбе их дочери Розмари, страдавшей психическим расстройством. Опасаясь скандала, отец отправил ее на лоботомию, после которой девушка фактически утратила самостоятельность — этот эпизод стал одним из самых трагичных в истории клана.
«Клан Кеннеди»
Восьмисерийный проект «Клан Кеннеди» охватывает период с конца 1930-х до убийства Роберта Кеннеди в 1968 году. История строится вокруг амбиций главы семьи Джозефа Патрика, который стремится привести сыновей к высшей власти. Он показан как жесткий стратег, готовый жертвовать даже личными интересами ради политической цели.
К финалу образ меняется: перед зрителем уже не влиятельный кукловод, а сломленный человек, переживший гибель сыновей. Такой контраст делает историю более объемной и трагичной. Сериал подробно показывает, какой ценой семье далось стремление к власти.
«Джеки»
Фильм «Джеки» сосредоточен на жизни Жаклин Кеннеди в первые дни после убийства президента Джона Ф. Кеннеди. Сюжет раскрывает внутреннее состояние первой леди в момент, когда ей необходимо сохранять самообладание перед всей страной. История подана через воспоминания и интервью, создавая эффект личного дневника.
Главную роль исполнила Натали Портман, получившая номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». Картина была отмечена на Венецианском кинофестивале за лучший сценарий. Особое внимание уделено психологическому портрету героини, а не политическим событиям.
«Крысиная стая»
Картина «Крысиная стая» показывает закулисье американской элиты в период президентской кампании Джона Кеннеди. В центре — мир шоу-бизнеса и политики, тесно переплетенных между собой. В сюжете появляются реальные фигуры: Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Ава Гарднер и Мэрилин Монро.
Фильм демонстрирует неофициальную сторону влияния — связи, интриги и скрытые договоренности. Особое внимание уделено роли знаменитостей в формировании общественного мнения. История подается без романтизации, с акцентом на цинизме эпохи.
«Тринадцать дней»
События фильма «Тринадцать дней» разворачиваются во время Карибского кризиса 1962 года. После обнаружения советских ракет на Кубе мир оказался на грани ядерной войны. Политическое руководство США рассматривало возможность военного удара.
Президент Джон Кеннеди выбрал путь дипломатии, несмотря на давление со стороны окружения. Поддержку ему оказал брат Роберт, занимавший пост генерального прокурора. Картина подробно показывает механизмы принятия решений в условиях глобального кризиса.
«Р. Ф. К. (Роберт Фицджеральд Кеннеди)»
Биографическая лента «Р. Ф. К. (Роберт Фицджеральд Кеннеди)» посвящена младшему брату президента — Роберту Кеннеди. Изначально он не стремился к самостоятельной политической карьере, занимая пост генерального прокурора. Однако после гибели Джона Кеннеди решил баллотироваться в президенты.
Его кампания строилась на социальных вопросах, включая борьбу за права афроамериканцев. В 1968 году, сразу после успеха на праймериз, он был смертельно ранен в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе. Эта история стала еще одной трагической страницей в судьбе семьи Кеннеди.