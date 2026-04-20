Мария Аронова активно работает в театре и снимается в кино. Однако время от времени возникают слухи о ее здоровье.
Зимой 2026 года появились новости о госпитализации артистки с приступом икоты. Но вскоре звезда фильма «Новая теща» вышла из больницы и вернулась к работе. Она не один раз подчеркивала, что чувствует себя хорошо.
Слухи о том, что Мария Валерьевна серьезно больна, опроверг и ее супруг Евгений Фомин. Он объяснил, как возникают подобные новости.
«Мы пришли с Машей в Боткинскую больницу сдать очередные анализы. Кто-то увидел и выдал, что Аронова больная. А чего про меня то не написали? Я же тоже там был», — рассказал мужчина в шоу «Ты не поверишь!».
Фомин отметил, что с пониманием относится к напряженному и загруженному графику жены. Он старается всегда помогать Ароновой и во всем ее поддерживать.
«Моя усталость она такая… Ну снег устал чистить в этом году. А она настолько устает от съемок, что приходит домой и говорит: “Я устала”. Я ей отвечаю: “Маш, ты иди покушай”. Хочет побыть одна — пожалуйста, хочет, чтобы я остался — мы сидим и разговариваем», — высказался супруг кинозвезды.
Мария Аронова дважды выходила замуж. От актера Владислава Гандрабуры у нее родился сын Владислав. Молодой человек пошел по стопам матери. Он окончил Щукинское училище, а затем был принят в труппу Театра имени Вахтангова, в котором служит и Мария Валерьевна.
В этом же учреждении актриса познакомилась со своим вторым мужем. Евгений Фомин работал начальником транспортного цеха в Театре имени Вахтангова. Долгие годы они были в гражданском браке, но в 2018 году официально оформили отношения. У пары есть дочь Серафима.
