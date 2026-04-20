Вадим Верник поделится воспоминаниями о Майе Плисецкой

Посвященный великой балерине вечер пройдет в преддверии памятной даты — она ушла из жизни 2 мая 2015 года
Вадим Верник на премии ИРИ, фото: пресс-служба

Известный журналист Вадим Верник поделится воспоминаниями о легенде балета Майе Плисецкой в преддверии памятной даты — великая балерина ушла из жизни 2 мая 2015 года.

«Для меня Майя Михайловна всегда была больше, чем легендой. Она была стихией, — рассказывает aif.ru Вадим Верник. — В моей жизни было много встреч, но те дни, проведенные с Майей Плисецкой, я не забуду никогда. Она обладала редким даром — сочетать в себе недосягаемое величие мировой звезды и обезоруживающую, порой очень острую человеческую искренность. 24 апреля я приглашаю вас на наш совместный проект с Артэ Музикум — «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой».

Майя Плисецкая и Родион ЩедринИсточник: Legion-Media.ru

Я поделюсь теми моментами нашего общения, которые до сих пор вызывают у меня восторг и трепет. Мы создали особенную атмосферу: мой рассказ прозвучит в сопровождении камерного оркестра «Московская Камерата» под управлением заслуженного артиста России, дирижера Николая Соколова и редких кадров из личных архивов. Мы воссоздадим тот мир, в котором жила и творила эта невероятная женщина.

Приходите. Давайте вместе вспомним Майю Михайловну такой, какой ее знал я — живой, ироничной и бесконечно прекрасной».

Ранее часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище.