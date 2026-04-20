Анна Пересильд ответила на вопрос подписчика о том, как стать кинозвездой. По словам 16-летней актрисы, нужно постоянно развиваться, учиться, ходить на кастинги и тренинги.
Кроме того, для успеха необходимо сильное внутреннее желание. Звезда фильма «Алиса в Стране чудес» подчеркнула, что Вселенная всегда помогает тем, кто искренне чего-то хочет.
«Важно безостановочно ходить на кастинги, тренинги, постоянно себя погружать, много читать, знакомиться с историей кино и театра. И когда в вас появится глубина и какая-то органика, которую в вас рассмотрит режиссер, все сразу случится. Не знаю, мне кажется, надо очень сильно этого внутренне захотеть. И всегда помогает Вселенная, как мне кажется. Вселенная всегда нас слышит», — ответила Пересильд.
При этом юную актрису часто критикуют за то, что в кино она попала благодаря влиятельным родителям и их связям. Мама артистки — Юлия Пересильд, а папа — режиссер Алексей Учитель. Однако знаменитые родители, как и сама актриса, отрицают, что помогали наследнице.
«Когда слышу [мнение], что в кино попадают с помощью денег или известных родителей, всегда реагирую — вы не понимаете. Сейчас просто смеюсь над этим», — говорила юная актриса в интервью Александру Цыпкину.
Пересильд ходила на кастинги с ранних лет. Популярность к ней пришла в 14 лет, когда вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где она сыграла школьницу Айгуль.
