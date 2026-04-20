Роберт Паттинсон признался, что «химия» между ним и Зендаей родилась… из репетиции свадебного танца. Актер назвал этот процесс «ужасно неловким» и заявил, что, опозорившись вместе перед хореографом, они разрушили все барьеры и дальше на съемках было уже не страшно.

При первом прочтении сценария Роберт испытал странную реакцию: его герой Чарли показался ему симпатичным парнем, но актер ни с того ни с сего просто возненавидел его. Эта внутренняя борьба с собственным персонажем помогла создать сложный, невротический образ жениха, который балансирует между ромкомовским британцем и героем сериала «Ты».

Режиссер Кристоффер Боргли изначально не был уверен, что Зендая заинтересуется проектом, но актриса прочитала сценарий и поняла, что просто необходимо в этом поучаствовать. Ее привлекла глубина, страх перед материалом и уникальная возможность сыграть ускользающую, загадочную фигуру.

Музыку к фильму написал Дэниэл Пембертон, который использовал тревожные тембры духовых инструментов. В фильме музыкальный ряд часто поскрипывает и прерывается на полуфразах, создавая ощущение, что реальность героев вот-вот рассыплется, как карточный домик.