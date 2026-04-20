Где снимали фильм «Вот это драма!»: от лондонских павильонов до бостонских улиц

Если вы хотите понять, как рождается магия напряженного разговора за свадебным столом или неловкого знакомства в кофейне, вам обязательно стоит узнать, где снимали фильм, который уже называют одной из самых неоднозначных романтических комедий десятилетия — «Вот это драма!»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Вот это драма!»

«Вот это драма!» — это не типичная романтическая комедия, а скорее гибрид жанров с привкусом психологического триллера, который поставил режиссер Кристоффер Боргли («Герой наших снов»). В центре сюжета — пара молодых влюбленных Чарли (Роберт Паттинсон) и Эмма (Зендая), чья подготовка к свадьбе превращается в кошмар после шокирующего признания невесты о том, что в 15 лет она планировала нападение на школу. Одним из продюсеров картины выступил Ари Астер, известный своим пристрастием к расфокусированному хоррору, что объясняет тревожную атмосферу фильма. В статье рассказываем, где снимали картину «Вот это драма!».

Города, места и локации, где снимали «Вот это драма!»

Создатели фильма сознательно не стремились к экзотике: им нужна была атмосфера большого, холодного и интеллектуального города, где буржуазный комфорт сталкивается с экзистенциальной тревогой. Основной площадкой стала Великобритания (где, кстати, родился герой Паттинсона — лондонский экспат), но ключевые сцены, формирующие характер героини Зендаи, снимали через океан. 

Великобритания (павильонные съемки)

Кадр из фильма «Вот это драма!»

Основной блок съемок стартовал 21 октября 2024 года в Великобритании. Здесь, в лондонских павильонах, была воссоздана большая часть интерьерных локаций: квартира главных героев, музей, где работает Чарли, а также сцены репетиции свадебного танца и ключевые диалоги за ужином. Британская производственная база позволила команде полностью контролировать свет и атмосферу, необходимые для передачи нарастающего напряжения между персонажами.

Бостон, США

Кадр из фильма «Вот это драма!»

Для натурных съемок группа переместилась в Бостон. Улицы этого города создают достоверный фон для истории Эммы — сотрудницы книжного магазина из Батон-Руж, оказавшейся в интеллектуальной столице Новой Англии. Хотя конкретные заведения (кофейня из сцены знакомства, книжный магазин — место работы героини Зендаи и финальная закусочная) не идентифицированы официально, вся уличная атмосфера, архитектура и свет снимались в бостонских локациях, что придало фильму аутентичный американский оттенок в противовес британскому павильонному холоду.

Интересные факты о фильме «Вот это драма!» 

Кадр из фильма «Вот это драма!»

Картина Боргли уже успела обрасти слухами и любопытными деталями еще до широкого проката. Мы собрали самые яркие факты, которые раскрывают закулисную жизнь этой провокационной комедии.

  • Роберт Паттинсон признался, что «химия» между ним и Зендаей родилась… из репетиции свадебного танца. Актер назвал этот процесс «ужасно неловким» и заявил, что, опозорившись вместе перед хореографом, они разрушили все барьеры и дальше на съемках было уже не страшно.

  • При первом прочтении сценария Роберт испытал странную реакцию: его герой Чарли показался ему симпатичным парнем, но актер ни с того ни с сего просто возненавидел его. Эта внутренняя борьба с собственным персонажем помогла создать сложный, невротический образ жениха, который балансирует между ромкомовским британцем и героем сериала «Ты».

  • Режиссер Кристоффер Боргли изначально не был уверен, что Зендая заинтересуется проектом, но актриса прочитала сценарий и поняла, что просто необходимо в этом поучаствовать. Ее привлекла глубина, страх перед материалом и уникальная возможность сыграть ускользающую, загадочную фигуру.

  • Музыку к фильму написал Дэниэл Пембертон, который использовал тревожные тембры духовых инструментов. В фильме музыкальный ряд часто поскрипывает и прерывается на полуфразах, создавая ощущение, что реальность героев вот-вот рассыплется, как карточный домик.

  • Прокатчик намеренно требовал от критиков не раскрывать суть худшего поступка Эммы в рецензиях. Хотя это была чистая маркетинговая уловка (сцена происходит в начале фильма), она сработала: зрители смотрят фильм именно ради признания, которое произносит Зендая за ужином.