Данила Козловский в личном блоге поздравил Оксану Акиньшину с днем рождения. Актер опубликовал фото возлюбленной на фоне залива и подписал его: «Birthday love». 19 апреля Акиньшиной исполнилось 39 лет.
О том, что Оксана Акиньшина встречается с Данилой Козловским, стало известно в сентябре 2025 года. Тогда актриса впервые опубликовала совместное фото со звездой «Викинга», подтвердив слухи о романе.
Впервые звезд заподозрили в отношениях после совместных съемок в фильме «Чернобыль» в 2020 году. Актеры тщательно скрывали личную жизнь и редко появлялись на публике вместе.
У Данилы Козловского есть дочь от актрисы Ольги Зуевой. Пара рассталась вскоре после рождения общего ребенка.
У Оксаны Акиньшиной трое детей: сын Филипп от первого мужа Дмитрия Литвинова, а также сын Константин и дочь Эмма от второго супруга Арчила Геловани.