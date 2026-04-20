Хью Джекман и его спутница Саттон Фостер посетили нью-йоркскую премьеру нового фильма с участием актера. Пара привлекла внимание яркими образами на красной дорожке.
Мероприятие, посвященное картине «Следствие ведут овечки», где Джекман исполнил главную роль, состоялось 19 апреля. Актриса и певица Саттон Фостер выбрала для выхода в свет эффектное платье в пол. Наряд с глубоким декольте переливался на свету. Образ дополнили атласные туфли на каблуке, естественный макияж и распущенные волосы.
Хью Джекман составил пару своей возлюбленной в классическом голубом костюме. Актер сочетал его с рубашкой того же оттенка и черными туфлями. Фотографии с события появились на сайте Daily Mail.
