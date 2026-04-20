Мария Машкова отметила день рождения — 19 апреля ей исполнился 41 год. В честь личного праздника актриса разместила в соцсетях своё детское видео и трогательно обратилась к родственникам в России.
Она поблагодарила маму Елену Шевченко и папу Владимира Машкова за жизнь. Звезда сериала «Не родись красивой» намекнула, что планирует приехать в Россию, и попросила родных ее дождаться.
Елена Шевченко, которая, как и дочь, живет в Америке, ответила наследнице: «Я мечтала о такой дочке. Моя мечта сбылась. Я счастлива».
Мария Машкова с семьей живет в США. Сначала она часто приезжала в Штаты, а в 2022 году окончательно обосновалась там и получила американское гражданство. Артистка высказывалась негативно о родине и поссорилась с отцом из-за разных политических взглядов.
Ранее Мария Машкова высказалась о США. Она отметила, что привыкла к жизни в Америке, а также сравнила ее с Россией. Актриса заявила, что Россия и США схожи в наглости и неповоротливости.