Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Дождитесь меня»: живущая в США дочь Машкова трогательно обратилась к родным в России

Мария Машкова написала трогательный пост в честь 41-летия
Мария Машкова

Мария Машкова отметила день рождения — 19 апреля ей исполнился 41 год. В честь личного праздника актриса разместила в соцсетях своё детское видео и трогательно обратилась к родственникам в России.

Она поблагодарила маму Елену Шевченко и папу Владимира Машкова за жизнь. Звезда сериала «Не родись красивой» намекнула, что планирует приехать в Россию, и попросила родных ее дождаться.

Мария Машкова отметила 41-летие, фото: соцсети

Елена Шевченко, которая, как и дочь, живет в Америке, ответила наследнице: «Я мечтала о такой дочке. Моя мечта сбылась. Я счастлива».

Мария Машкова с семьей живет в США. Сначала она часто приезжала в Штаты, а в 2022 году окончательно обосновалась там и получила американское гражданство. Артистка высказывалась негативно о родине и поссорилась с отцом из-за разных политических взглядов.

Ранее Мария Машкова высказалась о США. Она отметила, что привыкла к жизни в Америке, а также сравнила ее с Россией. Актриса заявила, что Россия и США схожи в наглости и неповоротливости.