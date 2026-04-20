Роман Курцын заявил, что не считает себя богатым человеком

Актер Роман Курцын в откровенном разговоре с Леди Mail заявил, что не относит себя к числу богатых людей, даже несмотря на стабильный доход от профессии. По словам артиста, каждый его проект обеспечивает надежный заработок, но этого недостаточно, чтобы считать себя олигархом.
«Всегда хочется зарабатывать больше. И я активно развиваюсь в этом направлении, ставлю себе высокие планки. Но при всем этом я не могу назвать себя богатым человеком», — поделился Курцын.
В интервью он уточнил свою позицию: сейчас он ощущает себя человеком с хорошим достатком, но видит перед собой пространство для роста. Актер убежден, что финансовая сторона жизни особенно важна для мужчины, поскольку деньги, по его мнению, служат источником энергии.
Ранее Роман Курцын признался, что его имущество записано на близких.