Даниэль Вегас стал популярен благодаря фильму «Твое сердце будет разбито». Картина вышла в прокат в начале весны 2026-го, после чего 28-летнего актера признали новым секс-символом отечественного кино.
Поклонников проекта интересует, какие отношения связывают Вегаса с его 18-летней партнершей Вероникой Журавлевой. В фильме они сыграли влюбленных, и актер намекнул, что между ними действительно была химия.
«Мне кажется, невозможно описать наши отношения каким-то одним словом. Сказать, что мы стали созависимыми, — неправильно. Но и не сказать — неправильно тоже. Когда вы играете пару, вы неизбежно должны сблизиться больше, чем это было бы в обычной жизни. Мне кажется, главное — что мы сохранили уважение и личные границы», — рассказал Вегас в интервью PeopleTalk.
Некоторые поклонники предполагают, что у актера может быть роман с Маргаритой Дьяченковой. Недавно Вегас пришел с 23-летней актрисой на открытие Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Однако о личной жизни артист предпочитает не говорить слишком много. Известно, что ранее он был женат на девушке по имени Алика. Молодые люди уже развелись, но причина расставания неизвестна.
Напомним, фильм «Твое сердце будет разбито» — это экранизация одноименного бестселлера Анны Джейн. В центре сюжета — школьница Полина Туманова (ее играет Журавлева). Она сталкивается с буллингом от новых одноклассников.
На помощь ей приходит дерзкий парень Барс в исполнении Даниэля Вегаса. Он предлагает Полине стать его фиктивной возлюбленной: в таком случае девушка будет под его защитой, а он получит свою выгоду. Однако постепенно фальшивые отношения героев становятся больше, чем просто игрой.