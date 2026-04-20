Райан Рейнольдс впервые публично высказался о конфликте Блейк Лайвли с Бальдони

Райан Рейнольдс поддержал жену на фоне ее суда с режиссером Джастином Бальдони
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Блейк Лайвли и Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media.ru

Райан Рейнольдс впервые публично высказался о судебном процессе, который инициировала его супруга, актриса Блейк Лайвли, против режиссера Джастина Бальдони.

В откровенном разговоре для программы Today на канале NBC голливудская звезда признался, что эта ситуация позволила ему по-новому взглянуть на законы шоу-бизнеса.

«Вы действительно видите иллюзию, стоящую за всем этим. Цифровая жизнь против реальной. Я никогда в жизни не был так горд своей женой», — заявил Рейнольдс.

По словам актера, происходящее открыло ему глаза на внутренние механизмы индустрии. Он подчеркнул, что публика часто не представляет, какие события разворачиваются за кулисами. Главным приоритетом для себя Рейнольдс назвал семью.

«Когда мы закроем глаза, именно они будут иметь значение», — добавил он.

Интервью стало первым комментарием Рейнольдса по поводу громкого иска, демонстрирующим его полную поддержку жены в этом конфликте.

Ранее Блейк Лайвли задумалась о переезде из США.