С момента выхода оригинала Ридли Скотта прошло больше 45 лет, а споры о том, как правильно знакомиться со вселенной, не утихают. Смотреть ли фильмы «Чужой» по порядку выхода, чтобы прочувствовать эволюцию жанра и спецэффектов, или выбрать хронологический сюжетный маршрут, стартуя с философских приквелов? В 2025 году франшиза расширилась сериалом «Чужой: Земля», который занял важное место в хронологии между приквелами и оригиналом. В статье мы разложили по полочкам обе стратегии.
Порядок по дате выхода: Классическое погружение в страх
Этот вариант считается золотым стандартом для первого знакомства со вселенной. Он сохраняет главную интригу оригинальной картины — тайну происхождения ксеноморфа — и позволяет проследить, как менялся подход режиссеров: от медленного, давящего хоррора Ридли Скотта до лихого боевика Джеймса Кэмерона, мрачного нуара Дэвида Финчера и гротеска Жан-Пьера Жене.
«Чужой» (1979)
Режиссер: Ридли Скотт.
Здесь все началось. Экипаж коммерческого буксира «Ностромо» получает загадочный сигнал с неизвестной луны и привозит на борт то, что положит конец их спокойной жизни. Идеальный образец космического хоррора с Сигурни Уивер в роли легендарной Эллен Рипли. Даже спустя десятилетия фильм выглядит футуристично и гнетуще — спасибо художникам, которые превратили космический корабль в индустриальный лабиринт.
«Чужие» (1986)
Режиссер: Джеймс Кэмерон.
Сиквел, который не просто догнал оригинал, а переопределил жанр. Вместо одного монстра — целый улей, вместо саспенса — военный экшен с отборной командой морпехов. Кэмерон добавляет семейную драму и дарит зрителю Королеву Чужих — одного из самых запоминающихся монстров в истории кино. Идеальный баланс между стрельбой и настоящим ужасом.
«Чужой 3» (1992)
Режиссер: Дэвид Финчер.
Мрачная, депрессивная и жестокая глава, которая многих фанатов в свое время шокировала. Рипли попадает в тюремную колонию-плавку на планете-свалке, где у ксеноморфа появляется новая жертва. Фильм страдает от производственного ада (Финчер фактически отрекся от него), но славится атмосферой апокалиптической безысходности и смелым решением судьбы героини.
«Чужой 4: Воскрешение» (1997)
Режиссер: Жан-Пьер Жене.
Через 200 лет после гибели Рипли военные ее клонируют вместе с маткой Чужого. Начинается безумный гибридный сюрреализм: фирменный стиль Жене (черный юмор, странные ракурсы, кастинг в духе Рона Перлмана) сталкивается с биомассой ксеноморфов. Это уже далеко от канонов оригинала, но как образец фантастического развлечения под пиццу — очень даже неплохо.
«Чужой против Хищника» (2004)
Режиссер: Пол У. С. Андерсон.
Первый кроссовер двух культовых монстров. Действие разворачивается в 2004 году подо льдами Антарктиды, где команда ученых обнаруживает древнюю пирамиду — арену для ритуальной охоты Хищников на ксеноморфов. Важно: фильм не считается каноном основной вселенной «Чужого», но как самостоятельный фантастический экшен вполне смотрибелен.
«Чужие против Хищника: Реквием» (2007)
Режиссеры: Грег и Колин Штраусы.
Продолжение кроссовера: на этот раз действие переносится в маленький американский городок. Фильм известен чрезмерно темной картинкой (на экране порой невозможно ничего разглядеть) и слабым сценарием. Создатели оригинальной серии не признают его каноном.
«Прометей» (2012)
Режиссер: Ридли Скотт.
Спустя 15 лет Скотт возвращается, чтобы рассказать предысторию. Уже без Рипли, но с Майклом Фассбендером в роли андроида Дэвида. Ученые отправляются на край галактики, чтобы встретить своих инженеров, а находят смертельную биологическую угрозу. Очень красивый, дорогой и загадочный фильм, который задает больше вопросов, чем дает ответов.
«Чужой: Завет» (2017)
Режиссер: Ридли Скотт.
Прямое продолжение «Прометея», где экипаж колониального корабля натыкается на райскую планету, населенную лишь одним обитателем — все тем же андроидом Дэвидом. Здесь Скотт наконец показывает рождение классического ксеноморфа в лабораторных условиях, а фильм превращается в жестокую готическую историю о творце и его монстре.
«Чужой: Ромул» (2024)
Режиссер: Феде Альварес.
События разворачиваются между первой и второй частями. Группа молодых колонистов забредает на заброшенную космическую станцию, где проводятся секретные эксперименты с Чужими. Альварес возвращает франшизу к корням: минимум графики, максимум практических эффектов, узкие коридоры, кислотная кровь и настоящий хоррор в духе 1979 года.
«Чужой: Земля» (2025)
Режиссер: Ной Хоули.
Первый сериал во вселенной «Чужого», состоящий из 8 эпизодов, премьера которого состоялась в августе 2025 года. Действие разворачивается в 2120 году и впервые переносит ксеноморфов непосредственно на Землю. Сюжет начинается с крушения исследовательского корабля корпорации «Вейланд-Ютани» на орбите, который перевозил образцы самых опасных форм внеземной жизни. Главная героиня — Вэнди, девочка, чье сознание было перенесено в синтетическое тело в ходе экспериментов корпорации «Продиджи». Сериал рассказывает о том, как человечество впервые сталкивается с ксеноморфами на родной планете, и показывает, что знала корпорация «Вейланд-Ютани» о монстрах до событий «Ностромо».
Хронологический порядок: полная история вселенной
Этот маршрут подойдет тем, кто уже знаком с вселенной или хочет выстроить причинно-следственные связи с самого начала. Внимание: просмотр в таком порядке убивает главную тайну оригинального «Чужого», поэтому новичкам он категорически не рекомендуется.
«Прометей» (2093 год).
«Чужой: Завет» (2104 год).
«Чужой: Земля» (2120 год).
«Чужой» (2122 год).
«Чужой: Ромул» (2142 год).
«Чужие» (2179 год).
«Чужой 3» (2179 год).
«Чужой 4: Воскрешение» (2356—2381 годы).
Кроссоверы «Чужой против Хищника» и «Реквием» в хронологический порядок обычно не включаются, так как их связь с основной вселенной отрицается создателями. Если вы все же хотите их посмотреть в хронологической последовательности, оба фильма происходят в 2004 году — за 89 лет до событий «Прометея».
Какой бы порядок вы ни выбрали — хронологический или по дате выхода, — вселенная «Чужого» остается эталоном научно-фантастического хоррора. Для первого раза берите классическую последовательность: так вы сохраните все сюжетные твисты и прочувствуете эволюцию жанра от медленного саспенса до взрывного экшена. Если же вы фанат, который хочет пересобрать пазл заново — стартуйте с «Прометея», затем «Завет», потом погружайтесь в сериал «Чужой: Земля», и только после этого возвращайтесь к оригиналу 1979 года. И не забудьте про «Ромула» — он, пожалуй, лучшее, что случалось с серией за последние годы.