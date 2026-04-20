События разворачиваются в самый разгар Великой Отечественной войны. Выпускница авиашколы Лидия Литвяк, несмотря на скепсис сослуживцев, доказывает, что женщина за штурвалом истребителя способна сражаться на равных с мужчинами. Вместе с верной подругой Катей Будановой она проходит через самые горячие участки фронта — Сталинградскую битву, бои на юге страны и на западном берегу реки Миус. Лидия становится одной из самых результативных летчиц: на ее счету 12 лично сбитых самолетов противника и 4 — в группе. Однажды она сбивает немецкого аса, кавалера Рыцарского креста Ганса Фусса, который до последнего не верит, что его «посадила» женщина, и требует личной встречи. Параллельно развивается трогательная линия отношений с летчиком Алексеем Соломатиным — любовь, которой суждено оборваться трагически. Фильм показывает не только воздушные победы, но и цену подвига: потери, госпитали, бегство из лазарета обратно в строй и, конечно же, лилию, нарисованную на борту ее Як-1.