«Литвяк» — искреннее кинополотно, снятое на народные деньги и при поддержке Фонда кино. Режиссер Андрей Шальопа, ранее подаривший зрителям картину о героях-панфиловцах, решил восполнить досадный пробел: до сих пор история самой результативной женщины-пилота Второй мировой не была воплощена в полнометражном игровом кино. Исполнительница главной роли Полина Чернышова — актриса театра Вахтангова — провела в образе хрупкой, но стальной Лидии Литвяк долгие месяцы, чтобы передать характер Белой лилии, как прозвали героиню. Мировая премьера военной драмы состоялась в рамках внеконкурсной программы «Специальных показов» 48-го Московского международного кинофестиваля, а теперь фильм готов покорять сердца массового зрителя. В статье рассказываем, когда он выйдет на экраны.
Когда выйдет фильм «Литвяк»
После фестивальной премьеры, состоявшейся 19 апреля в киноцентре «Октябрь», картина отправится в широкий прокат. Официальная дата релиза — 30 апреля 2026 года. Учитывая, что над проектом трудились около семи лет, этот день станет настоящим праздником для всех, кто ждал правдивого и бережного рассказа о советских летчицах.
Где и как проходили съемки фильма «Литвяк»
Съемочный процесс стал настоящим испытанием для команды, работавшей в условиях ограниченного бюджета. Создатели задействовали сразу несколько павильонов киностудии «Ленфильм», где с помощью хромакея и комбинированных съемок воссоздавали воздушные бои и виды Твери 1940-х годов. Операторская работа Кристины Лукаш заслуживает отдельного внимания: в кадре преобладают статичные, выверенные планы, отсылающие к классике советского военного кино. Визуальный ряд строится на контрасте заснеженных и колосящихся полей, крупных планах степей с бескрайним небом. Натурные съемки (например, эпизоды на аэродромах) сочетаются с павильонной графикой, что, по мнению критиков, не всегда выглядит безупречно, но компенсируется вниманием к фактуре костюмов и быта военного времени.
Кто снимается в фильме «Литвяк»
Создатели подошли к кастингу с особым вниманием к исторической достоверности, подбирая актеров с типажами, будто сошедшими с черно-белых фотографий 1940-х. В итоге актерский ансамбль получился не только профессиональным, но и органичным.
Полина Чернышова («Русский крест», «Злой город», «Тихий Дон») — легендарная летчица Лидия Литвяк, хрупкая девушка ростом полтора метра, которая стала грозой люфтваффе.
Петр Рыков (Кракен) — Герой Советского Союза Алексей Соломатин, командир эскадрильи, возлюбленный и будущий муж Лидии, чья гибель стала для нее тяжелейшим ударом.
Виктория Соловьева («Посольство») — Екатерина Буданова, лучшая подруга и однополчанка Литвяк, также результативная летчица-истребитель.
Евгений Ткачук («Волчок», «Король и Шут») — Николай Баранов, командир полка, наставник героини.
Также в фильме заняты Полина Пушкарук, Иван Бровин, Андрей Некрасов, Андрей Жилин, Петр Логачев, Никита Петросян и другие артисты.
О чем будет фильм «Литвяк»
События разворачиваются в самый разгар Великой Отечественной войны. Выпускница авиашколы Лидия Литвяк, несмотря на скепсис сослуживцев, доказывает, что женщина за штурвалом истребителя способна сражаться на равных с мужчинами. Вместе с верной подругой Катей Будановой она проходит через самые горячие участки фронта — Сталинградскую битву, бои на юге страны и на западном берегу реки Миус. Лидия становится одной из самых результативных летчиц: на ее счету 12 лично сбитых самолетов противника и 4 — в группе. Однажды она сбивает немецкого аса, кавалера Рыцарского креста Ганса Фусса, который до последнего не верит, что его «посадила» женщина, и требует личной встречи. Параллельно развивается трогательная линия отношений с летчиком Алексеем Соломатиным — любовь, которой суждено оборваться трагически. Фильм показывает не только воздушные победы, но и цену подвига: потери, госпитали, бегство из лазарета обратно в строй и, конечно же, лилию, нарисованную на борту ее Як-1.
Интересные факты о фильме «Литвяк»
Создатели не скрывают, что путь картины к экрану был тернистым, и за эти годы накопилось немало любопытных деталей. Предлагаем вам несколько фактов, которые делают «Литвяк» уникальным явлением в современном российском кинематографе.
Народное кино с семилетней историей. Проект запустили на краудфандинговой платформе еще в 2019 году — к столетию летчицы. За семь лет создатели неоднократно обращались за помощью к зрителям, получали небольшие дотации от Фонда кино и фонда Военно-исторического кино, а в моменты ожидания средств команда работала в урезанном составе. Фильм — яркий пример того, как энтузиазм и вера в тему способны довести дело до конца даже без многомиллионного бюджета.
Операторский почерк в духе старой школы. В отличие от большинства современных военных блокбастеров, «Литвяк» избегает нервной ручной камеры. Оператор Кристина Лукаш сознательно выбрала статичный, «дыхательный» визуальный ряд с обилием общих планов неба и степи — прямая отсылка к эстетике советских драм 1960—1970-х годов.
Реальный немецкий ас не верил своему поражению. Сцена допроса сбитого Литвяк лейтенанта Ганса Фусса основана на реальных событиях. Когда пленного привели к ней, тот действительно не мог поверить, что его сбила девушка-пилот, — это один из самых драматичных и символичных эпизодов биографии героини.
Рекордная продолжительность для независимого кино. Хронометраж картины подбирается к трем часам — смелое решение для проекта без крупного студийного финансирования. Создатели отказались от идеи уложиться в стандартные полтора часа, чтобы максимально полно охватить и боевой путь полка, и личную трагедию Литвяк.
Актриса из театра Вахтангова против графики. Полина Чернышова сыграла почти все сцены в кабине истребителя без дублерш-пилотов, но воздушные бои создавались с помощью комбинированных съемок на «Ленфильме». Уровень графики, по признанию некоторых критиков, уступает блокбастерам вроде «Воздуха» Алексея Германа-мл., но создатели делали ставку именно на эмоциональную достоверность «человеческого лица» войны.