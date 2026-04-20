Дженнифер Энистон поддержала бывшего мужа, впервые ставшего отцом

Джастин Теру и его жена Николь Брайдон Блум стали родителями. Актер сообщил об этом в социальных сетях, опубликовав трогательный снимок с новорожденным сыном.
Среди первых, кто отреагировал на радостную новость, оказалась бывшая супруга Теру — звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.
Пара выложила черно-белую фотографию, где 54-летний Теру нежно держит младенца на груди. «Он здесь. Мы так влюблены», — написали они в подписи к кадру.
Историю почти сразу заметила 57-летняя Энистон. Она не стала оставлять комментарий, но поставила лайк под постом, что не ускользнуло от внимания поклонников.
Этот жест вновь подтвердил: бывшие супруги, чей брак продлился с 2015 по 2018 год, сохранили дружеские отношения и после расставания. Сам Теру ранее в интервью говорил, что Энистон по-прежнему много для него значит.
С будущей матерью своего ребенка, 32-летней Николь Брайдон Блум, актер впервые был замечен вместе на мероприятии Netflix. Слухи об их романе поползли после того, как папарацци сняли пару целующейся во время свидания в августе.
Недавно стало известно, что Дженнифер Энистон строит отношения с 50-летним гипнотерапевтом Джимом Кертисом.
Ранее стало известно, что Дженнифер Энистон тайно готовится к свадьбе с новым избранником.